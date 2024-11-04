Апелляционный суд оставил в силе сроки экс-полицейским Кагарлыка за пытки и изнасилование

В мае 2023 года суд дал двум бывшим правоохранителям по 11 лет тюрьмы

Полиция (Иллюстративное фото: Нацполиция)

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор в виде 11 лет лишения свободы двум бывшим работникам Кагарлыкского отделения полиции в Киевской области за незаконное удерживание людей, пытки и изнасилование. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

В мае 2023 года бывшие полицейские были приговорены к 11 годам лишения свободы.

В мае 2020 года правоохранители применили пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Надевали на нее противогаз, наручники и стреляли из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловали пострадавшую.

Следствие выявило ряд случаев пыток в этом участке. В том же месяце другого потерпевшего избивали и пытали для получения признания.

Кроме того, в январе 2020 года они с целью получения признательных показаний за вероятное совершение краж били двух человек, вывозили их в багажнике за пределы города и пытали электрическим током. После этого злоумышленники приковали их наручниками к батарее в коридоре, где потерпевшие находились до следующего дня.

Адвокат потерпевшей Елена Сотник заявила, что в этом деле поставлена "финишная победная точка".

"Апелляционный суд оставил приговор первой инстанции без изменений и с сегодняшнего дня он вступил в законную силу. Виновные будут наказаны, правда нашла свое место в этой ужасной истории права силы против силы права. Позже я напишу подробно обо всем, что не могла озвучить во время рассмотрения, потому что слушания были закрытыми", — подчеркнула Сотник.

25 мая 2020 года были задержаны двое сотрудников Кагарлыкского отделения полиции по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.

26 мая в МВД рассказали хронологию задержания подозреваемых полицейских, задержанным сообщили о подозрении.

2 июля ГБР сообщило о подозрении в пытках оперуполномоченному Кагарлыкского отделения полиции и еще одному полицейскому.

В мае 2023 года суд дал двум бывшим полицейским по 11 лет тюрьмы.