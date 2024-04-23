У Харкові пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики
Ввечері 23 квітня у Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомило Суспільне.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
О 17:24 Повітряні сили Збройних Сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. О 17:27 Суспільне повідомило, що у Харкові пролунав вибух.
Згодом очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдають ударів, і закликав жителів перебувати в укриттях.
- 22 квітня окупанти завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.
- Російська армія поцілила по телевежі, загальна висота якої становила 250 метрів, ракетою Х-59: удар був на висоті близько 140 метрів.
- Телевежа у Харкові може бути відновлена лише після завершення бойових дій, враховуючи спосіб, яким вона була побудована.
- 23 квітня окупанти вдарили по приватному сектору Салтівського району Харкова. Постраждалих немає.
Читайте також: Командувач Нацгвардії про можливу спробу захоплення Харкова армією Росії: Їм треба воювати роки