У Харкові пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики
Харків (Ілюстративне фото: Офіс президента)

Ввечері 23 квітня у Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомило Суспільне.

О 17:24 Повітряні сили Збройних Сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. О 17:27 Суспільне повідомило, що у Харкові пролунав вибух.

Згодом очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдають ударів, і закликав жителів перебувати в укриттях.

  • 22 квітня окупанти завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.
  • Російська армія поцілила по телевежі, загальна висота якої становила 250 метрів, ракетою Х-59: удар був на висоті близько 140 метрів.
  • Телевежа у Харкові може бути відновлена лише після завершення бойових дій, враховуючи спосіб, яким вона була побудована.
  • 23 квітня окупанти вдарили по приватному сектору Салтівського району Харкова. Постраждалих немає.

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