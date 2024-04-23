В Харькове раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики
Вечером 23 апреля в Харькове во время воздушной тревоги раздался взрыв. Об этом сообщило Суспильне.
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В 17:24 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. В 17:27 Суспильне сообщило, что в Харькове раздался взрыв.
Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что оккупанты наносят удары и призвал жителей находиться в укрытиях.
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