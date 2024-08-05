Загибель чоловіка на атракціоні: Держслужба з питань праці не перевіряла тролей з 2020 року

21 липня у центрі Києва обірвався тролей через Дніпро, внаслідок чого загинув чоловік

Фото: Київська міська прокуратура

Державна служба з питань праці жодного разу впродовж останніх щонайменше чотирьох років не проводила планової чи позапланової перевірки діяльності тролея поблизу Пішохідного мосту в Києві, де наприкінці липня через обрив троса загинула людина. Про це повідомили журналісти видання "Економічна правда".

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Журналісти розповіли, що раніше функцію моніторингу за діяльністю атракціонів здійснювала Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки, однак у 2015 році цю структуру ліквідували та передали її повноваження до новоствореної Державної служби з питань праці.

У матеріалі зазначили, що для встановлення атракціону в Україні необхідно отримати два дозволи:

→ на використання ділянки землі від місцевої влади;

→ погодження на експлуатацію від центрального органу влади, яка здійснює нагляд.

Дозвіл на експлуатацію атракціону Держпраці видає після заявки та висновку технічного огляду, який проводять експертні організації, найняті компанією-експлуатантом.

Якщо заява заповнена правильно, а висновок дозволяє експлуатацію, Держпраці не може відмовити у видачі дозволу, зазначили журналісти.

Безпосередньо процедура сертифікації атракціону полягає у його тестуванні вдвічі важчим вантажем від заявлених характеристик, а потім, перед початком кожного нового сезону – експертна організація має проводити щорічну перевірку, пояснило видання.

Утім, у 2020 році на такі ревізії наклали мораторій у зв’язку з пандемією COVID-19, а згодом через початок воєнного стану. Через це, пишуть журналісти, впродовж останніх щонайменше чотирьох років тролей до Труханового острова ніхто не перевіряв.

За даними видання, після загибелі хлопця на атракціоні регулятор все ще не провів позапланову перевірку, адже компанія-власник тролея "Активна країна" не надала інформацію про цей випадок.

Водночас видання наголосило – після смертельного інциденту перевіркою документацій на екстремальних атракціонах почала займатися Національна поліція.

21 липня у центрі Києва обірвався тролей через Дніпро, внаслідок чого людина впала у воду. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У прокуратурі заявили, що раніше намагалися запобігти створенню атракціону, проте програли суди всіх трьох інстанцій.

Вранці 22 липня рятувальники дістали з води тіло загиблого 20-річного чоловіка.

Того ж дня правоохоронці проводили обшуки у службах КМДА, які погодили розташування канатної дороги у Києві.

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