Гибель мужчины на аттракционе: Госслужба по вопросам труда не проверяла его с 2020 года

21 июля в центре Киева оборвался троллей через Днепр, в результате чего погиб мужчина

Фото: Киевская городская прокуратура

Государственная служба по вопросам труда ни разу в течение последних по меньшей мере четырех лет не проводила плановой или внеплановой проверки деятельности троллея вблизи Пешеходного моста в Киеве, где в конце июля из-за обрыва троса погиб человек. Об этом сообщили журналисты издания "Экономическая правда".

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Журналисты рассказали, что ранее функцию мониторинга за деятельностью аттракционов осуществляла Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности, однако в 2015 году эту структуру ликвидировали и передали ее полномочия в новосозданную Государственную службу по вопросам труда.

В материале отметили, что для установки аттракциона в Украине необходимо получить два разрешения:

→ на использование участка земли от местных властей;

→ согласование на эксплуатацию от центрального органа власти, осуществляющего надзор.

Разрешение на эксплуатацию аттракциона Гоструда выдает после заявки и заключения технического осмотра, который проводят экспертные организации, нанятые компанией-эксплуатантом.

Если заявление заполнено правильно, а заключение разрешает эксплуатацию, Гоструда не может отказать в выдаче разрешения, отметили журналисты.

Непосредственно процедура сертификации аттракциона заключается в его тестировании вдвое более тяжелым грузом от заявленных характеристик, а затем, перед началом каждого нового сезона – экспертная организация должна проводить ежегодную проверку, пояснило издание.

Впрочем, в 2020 году на такие ревизии наложили мораторий в связи с пандемией COVID-19, а затем из-за начала военного положения. Из-за этого, пишут журналисты, в течение последних как минимум четырех лет троллей к Трухановому острову никто не проверял.

По данным издания, после гибели парня на аттракционе регулятор все еще не провел внеплановую проверку, ведь компания-владелец троллея "Активная страна" не предоставила информацию об этом случае.

В то же время издание отметило – после смертельного инцидента проверкой документации на экстремальных аттракционах начала заниматься Национальная полиция.

21 июля в центре Киева оборвался троллей через Днепр, в результате чего человек упал в воду. Правоохранители возбудили уголовное производство. В прокуратуре заявили, что ранее пытались предотвратить создание аттракциона, однако проиграли суды всех трех инстанций.

Утром 22 июля спасатели извлекли из воды тело погибшего 20-летнего мужчины.

В тот же день правоохранители проводили обыски в службах КГГА, одобривших размещение канатной дороги в Киеве.

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