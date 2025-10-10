Журналістку Рощину, яка померла в полоні росіян, визнали "Героєм вільної преси"
Українську журналістку Вікторію Рощину, яка померла в російському полоні, визнали "Героїнею свободи преси". Про це повідомив Міжнародний інститут друку (IPI).
Звання удостоїлися семеро журналістів із Грузії, США, сектору Гази, Перу, Гонконгу, України та Ефіопії. Двоє з них, зокрема й Рощина, – посмертно.
Званням нагороджують журналістів за їх "виняткову мужність і стійкість у боротьбі за свободу медіа". В організації зазначили, що багато хто з лауреатів зіткнувся з тюремним ув'язненням, репресіями і спробами "змусити їх замовкнути", але продовжували роботу.
"Ця нагорода – данина поваги їхній спадщині та підкреслює необхідність посилення захисту журналістів, які висвітлюють конфлікти. Двоє з нагороджених – обидві жінки – загинули, висвітлюючи світові новини з найгарячіших точок бойових дій. Ще двоє нагороджених зараз перебувають за ґратами в умовах репресій проти преси та свободи слова", – йдеться в повідомленні.
Серед нагороджених:
→ Мзія Амаглобелі, Грузія
→ Мартін Барон, США
→ Джиммі Лай, Гонконг
→ Вікторія Рощина, Україна (посмертно)
→ Маріам Абу Дагга, Палестина (посмертно)
→ Густаво Горріті, Перу
→ Тесфалем Волдієс, Ефіопія
- Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Росією українській території. СБУ, а потім і російська сторона підтвердили, що журналістку взяли в полон росіяни.
- 10 жовтня 2024 року Коордштаб підтвердив смерть 27-річної журналістки в Росії. 11 жовтня було розпочато розслідування смерті Рощиної в російському полоні.
- 24 квітня 2025 року стало відомо, що тіло журналістки повернули в Україну. В ОГП повідомили, що на її тілі виявлено численні ознаки тортур.
- 24 вересня Слідство.Інфо встановило, що журналістка Рощина померла у слідчому ізоляторі у Пермському краї.
Коментарі (0)