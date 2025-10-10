Журналістку Рощину, яка померла в полоні росіян, визнали "Героєм вільної преси"

Звання удостоїлися сім журналістів з усього світу, двоє з яких – посмертно

Вікторія Рощина (Фото: Facebook журналістки)

Українську журналістку Вікторію Рощину, яка померла в російському полоні, визнали "Героїнею свободи преси". Про це повідомив Міжнародний інститут друку (IPI).

Звання удостоїлися семеро журналістів із Грузії, США, сектору Гази, Перу, Гонконгу, України та Ефіопії. Двоє з них, зокрема й Рощина, – посмертно.

Званням нагороджують журналістів за їх "виняткову мужність і стійкість у боротьбі за свободу медіа". В організації зазначили, що багато хто з лауреатів зіткнувся з тюремним ув'язненням, репресіями і спробами "змусити їх замовкнути", але продовжували роботу.

"Ця нагорода – данина поваги їхній спадщині та підкреслює необхідність посилення захисту журналістів, які висвітлюють конфлікти. Двоє з нагороджених – обидві жінки – загинули, висвітлюючи світові новини з найгарячіших точок бойових дій. Ще двоє нагороджених зараз перебувають за ґратами в умовах репресій проти преси та свободи слова", – йдеться в повідомленні.

Серед нагороджених:

→ Мзія Амаглобелі, Грузія

→ Мартін Барон, США

→ Джиммі Лай, Гонконг

→ Вікторія Рощина, Україна (посмертно)

→ Маріам Абу Дагга, Палестина (посмертно)

→ Густаво Горріті, Перу

→ Тесфалем Волдієс, Ефіопія