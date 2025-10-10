Журналистку Рощину, которая умерла в плену россиян, признали "Героем свободной прессы"

Звания удостоились семь журналистов со всего мира, двое из которых – посмертно

Виктория Рощина (Фото: Facebook журналистки)

Украинскую журналистку Викторию Рощину, которая скончалась в российском плену, признали "Героем свободы прессы". Об этом сообщил Международный институт печати (IPI).

Звания удостоились семь журналистов из Грузии, США, сектора Газа, Перу, Гонконга, Украины и Эфиопии. Двое из них, в том числе и Рощина, – посмертно.

Званием награждают журналистов за их "исключительное мужество и стойкость в борьбе за свободу медиа". В организации отметили, что многие из лауреатов столкнулись с тюремным заключением, репрессиями и попытками "заставить их замолчать", но продолжали работу.

"Эта награда – дань уважения их наследию и подчеркивает необходимость усиления защиты журналистов, освещающих конфликты. Двое из награжденных – обе женщины – погибли, освещая мировые новости из самых горячих точек боевых действий. Еще двое награжденных сейчас находятся за решеткой в условиях репрессий против прессы и свободы слова", – сказано в сообщении.

Среди награжденных:

→ Мзия Амаглобели, Грузия

→ Мартин Барон, США

→ Джимми Лай, Гонконг

→ Виктория Рощина, Украина (посмертно)

→ Мариам Абу Дагга, Палестина (посмертно)

→ Густаво Горрити, Перу

→ Тесфалем Уолдиес, Эфиопия