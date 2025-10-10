Журналистку Рощину, которая умерла в плену россиян, признали "Героем свободной прессы"
Украинскую журналистку Викторию Рощину, которая скончалась в российском плену, признали "Героем свободы прессы". Об этом сообщил Международный институт печати (IPI).
Звания удостоились семь журналистов из Грузии, США, сектора Газа, Перу, Гонконга, Украины и Эфиопии. Двое из них, в том числе и Рощина, – посмертно.
Званием награждают журналистов за их "исключительное мужество и стойкость в борьбе за свободу медиа". В организации отметили, что многие из лауреатов столкнулись с тюремным заключением, репрессиями и попытками "заставить их замолчать", но продолжали работу.
"Эта награда – дань уважения их наследию и подчеркивает необходимость усиления защиты журналистов, освещающих конфликты. Двое из награжденных – обе женщины – погибли, освещая мировые новости из самых горячих точек боевых действий. Еще двое награжденных сейчас находятся за решеткой в условиях репрессий против прессы и свободы слова", – сказано в сообщении.
Среди награжденных:
→ Мзия Амаглобели, Грузия
→ Мартин Барон, США
→ Джимми Лай, Гонконг
→ Виктория Рощина, Украина (посмертно)
→ Мариам Абу Дагга, Палестина (посмертно)
→ Густаво Горрити, Перу
→ Тесфалем Уолдиес, Эфиопия
- Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией украинской территории. СБУ, а затем и российская сторона подтвердили, что журналистку взяли в плен россияне.
- 10 октября 2024 года Коордштаб подтвердил смерть 27-летней журналистки в России. 11 октября было начато расследование смерти Рощиной в российском плену.
- 24 апреля 2025 года стало известно, что тело журналистки вернули в Украину. В ОГП сообщили, что на ее теле обнаружены многочисленные признаки пыток.
- 24 сентября "Слідство.Інфо" установило, что журналистка Рощина умерла в следственном изоляторе в Пермском крае.
Комментарии (0)