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Axios: Іран через ООН застеріг Ізраїль від операції в Газі. Погрожує втрутитися

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15.10.2023, 14:01
Axios: Іран через ООН застеріг Ізраїль від операції в Газі. Погрожує втрутитися - Фото
Хосейн Амір Абдоллахян (Фото: EPA / WAEL HAMZEH)

Іран надіслав Ізраїлю через ООН попередження, що втрутиться у конфлікт у разі продовження ізраїльської військової операції у Газі. Про це повідомило американське видання Axios з посиланням на два джерела у дипломатичних колах.

Воно пише, що в такому випадку конфлікт переросте у регіональну війну.

У Ірану є кілька опцій: він може вступити у війну прямо або опосередковано – через бойовиків у Сирії або ліванську ісламістську організацію Хезболла.

У суботу, 14 жовтня, міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахян у Лівані зустрівся з представником ООН на Близькому Сході Тором Веннесландом. Він сказав, що в Ірану є свої червоні лінії, і якщо Ізраїль виконає свою погрозу щодо наземного наступу в Газі — Ірану доведеться відповісти.

За словами співрозмовників Axios, Веннесланд передав це послання ізраїльському раднику з національної безпеки Цахі Ханегбі.

  • 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни. The Times of Israel пише про 1300 жертв терористів, передусім серед цивільних.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази, а ще через кілька днів стало відомо, що армія Ізраїлю увійшла на територію сектора Гази, але поки що в межах локальних рейдів.
  • 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що перейшла до завдання широкомасштабних ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази і завершує підготовку до наземної операції, але, за даними NYT, її відклали через хмарну погоду.

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Андрій Водяний
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ІранІзраїльХАМАСЦАХАЛсектор Гази
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