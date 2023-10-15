UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Axios: Иран через ООН предостерег Израиль от операции в Газе Грозится вмешаться

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2023, 14:01
Axios: Иран через ООН предостерег Израиль от операции в Газе Грозится вмешаться - Фото
Хосейн Амир Абдоллахян (Фото: EPA / WAEL HAMZEH)

Иран направил Израилю через ООН предупреждение, что вмешается в конфликт в случае продолжения израильской военной операции в Газе. Об этом сообщило американское издание Axios со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.

Оно пишет, что в таком случае конфликт перерастет в региональную войну.

У Ирана есть несколько опций: он может вступить в войну прямо или ососредованно – через боевиков в Сирии или ливанскую исламистскую организацию Хезболла.

В субботу, 14 октября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян в Ливане встретился с представителем ООН на Ближнем Востоке Тором Веннесландом. Он сказал, что у Ирана есть свои красные линии, и если Израиль выполнит свою угрозу по поводу наземного наступления в Газе — Ирану придется ответить.

По словам собеседников Axios, Веннесланд передал это послание израильскому советнику по национальной безопасности Цахи Ханегби.

  • 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны. The Times of Israel пишет о 1300 жертвах террористов, прежде всего среди гражданских.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа, а через несколько дней стало известно, что армия Израиля вошла на территорию сектора Газы, но пока в пределах локальных рейдов.
  • 14 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перешла к нанесению широкомасштабных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа и завершает подготовку к наземной операции, но, по данным NYT, ее отложили из-за облачной погоды.

Читайте также: Соглашение диктаторов. Путин хочет ракеты от Ирана: как ему могут помешать

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сектор газаИзраильЦахалИранхамас
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 