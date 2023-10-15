Axios: Иран через ООН предостерег Израиль от операции в Газе Грозится вмешаться

Иран направил Израилю через ООН предупреждение, что вмешается в конфликт в случае продолжения израильской военной операции в Газе. Об этом сообщило американское издание Axios со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.

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Оно пишет, что в таком случае конфликт перерастет в региональную войну.



У Ирана есть несколько опций: он может вступить в войну прямо или ососредованно – через боевиков в Сирии или ливанскую исламистскую организацию Хезболла.

В субботу, 14 октября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян в Ливане встретился с представителем ООН на Ближнем Востоке Тором Веннесландом. Он сказал, что у Ирана есть свои красные линии, и если Израиль выполнит свою угрозу по поводу наземного наступления в Газе — Ирану придется ответить.

По словам собеседников Axios, Веннесланд передал это послание израильскому советнику по национальной безопасности Цахи Ханегби.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны. The Times of Israel пишет о 1300 жертвах террористов, прежде всего среди гражданских.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа, а через несколько дней стало известно, что армия Израиля вошла на территорию сектора Газы, но пока в пределах локальных рейдов.

14 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перешла к нанесению широкомасштабных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа и завершает подготовку к наземной операции, но, по данным NYT, ее отложили из-за облачной погоды.

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