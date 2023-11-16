Байден: Командний пункт під лікарнею – воєнний злочин ХАМАС

Президент США Джо Байден заявив, що терористи ХАМАС скоїли воєнний злочин, коли влаштували командний пункт під найбільшим шпиталем у секторі Гази. Про це повідомляє CNN.

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На його спільній пресконференції з лідером Китаю Сі Цзіньпіном Байдена запитали про ситуацію в шпиталі "Аль-Шифа" в секторі Гази, де Сили оборони Ізраїлю проводять військову операцію проти терористів ХАМАС.

"У цій ситуації перший воєнний злочин скоюється ХАМАС, коли його штаб-квартира та військові ховаються під шпиталем. І це факт", – сказав Байден.

15 листопада Сили оборони Ізраїлю заявили, що розпочали операцію зі знищення командного центру терористичного угруповання ХАМАС, розташованого під найбільшою лікарнею сектору Гази "Аль-Шифа".

Представник Ради з національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив, що США мають розвіддані, що ХАМАС використовує лікарню "Аль-Шифа" як базу для управління військовими операціями і що подібні дії вважаються воєнним злочином.

Водночас Кірбі наголосив, що дії ХАМАС у лікарнях сектору Гази не зменшують відповідальності Ізраїлю за безпеку цивільного населення.

7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із контрольованого ними сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники не менше 240 осіб, зокрема немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

28 жовтня 2023 року Нетаньягу підтвердив, що ізраїльська армія веде у секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

5 листопада в ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сили повністю оточили місто Газа та розділили прибережний анклав на дві частини.

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