UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден: Командный пункт под больницей – военное преступление ХАМАС

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 12:07
Байден: Командный пункт под больницей – военное преступление ХАМАС - Фото
Джо Байден (Фото - EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что террористы ХАМАС совершили военное преступление, когда устроили командный пункт под крупнейшим госпиталем в секторе Газа. Об этом сообщает CNN.   

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

На его совместной пресс-конференции с лидером Китая Си Цзиньпином Байдена спросили о ситуации в госпитале "Аль-Шифа" в секторе Газа, в котором Силы обороны Израиля проводят военную операцию против террористов ХАМАС. 

"В этой ситуации первое военное преступление совершается ХАМАС, когда его штаб-квартира и военные прячутся под госпиталем. И это факт", — сказал Байден.

15 ноября Силы обороны Израиля заявили, что начали операцию по уничтожению командного центра террористической группировки ХАМАС, который расположен под крупнейшей больницей сектора Газа "Аль-Шифа". 

Представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что США располагают разведданными, что ХАМАС использует больницу "Аль-Шифа" как базу для управления военными операциями и что подобные действия считаются военным преступлением. 

При этом, подчеркнул Кирби, действия ХАМАС в больницах сектора Газа не уменьшают ответственности Израиля за безопасность гражданского населения.

  • 7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

Читайте также: ХАМАС потерял контроль над Газой – Минобороны Израиля

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Израильсектор газахамасБлижний Востоквоенное преступлениеджо байденгоспиталь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 