Байден: Командный пункт под больницей – военное преступление ХАМАС

Президент США Джо Байден заявил, что террористы ХАМАС совершили военное преступление, когда устроили командный пункт под крупнейшим госпиталем в секторе Газа. Об этом сообщает CNN.

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На его совместной пресс-конференции с лидером Китая Си Цзиньпином Байдена спросили о ситуации в госпитале "Аль-Шифа" в секторе Газа, в котором Силы обороны Израиля проводят военную операцию против террористов ХАМАС.

"В этой ситуации первое военное преступление совершается ХАМАС, когда его штаб-квартира и военные прячутся под госпиталем. И это факт", — сказал Байден.

15 ноября Силы обороны Израиля заявили, что начали операцию по уничтожению командного центра террористической группировки ХАМАС, который расположен под крупнейшей больницей сектора Газа "Аль-Шифа".

Представитель Совета по национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что США располагают разведданными, что ХАМАС использует больницу "Аль-Шифа" как базу для управления военными операциями и что подобные действия считаются военным преступлением.

При этом, подчеркнул Кирби, действия ХАМАС в больницах сектора Газа не уменьшают ответственности Израиля за безопасность гражданского населения.

7 октября во время вторжения террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля погибли более 1400 человек, были захвачены и вывезены в Газу как заложники не менее 240 человек, в том числе младенцы, дети, женщины и пожилые люди.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа.

28 октября 2023 года Нетаньяху подтвердил, что израильская армия ведет в секторе Газа наземную операцию, предупредив, что война может быть долгой и тяжелой.

5 ноября в ЦАХАЛ заявили, что израильские силы полностью оцепили город Газа и разделили прибрежный анклав на две части.

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