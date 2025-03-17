CBS News: США та Ізраїль зацікавлені в Судані, Сомалі та Сирії для переселення з Гази

Американські та ізраїльські офіційні особи контактували з Сомалі та Суданом з цього питання

Сектор Гази (Фото: Haitham Imad/EPA)

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та Ізраїль звернулися до урядів Судану та Сомалі, а також зацікавилися Сирією як потенційним місцем для переселення палестинців із Сектора Гази. Про це повідомив телеканал CBS News із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

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Ідея переселення палестинців в іншу країну є одним із кількох варіантів, які команда Трампа розглядає в межах більшої мети – припинити війну Ізраїлю з ХАМАС та відбудувати зруйнований через бойові дії Сектор Гази.

Двоє співрозмовників заявили, що американські та ізраїльські офіційні особи контактували з Сомалі та Суданом з цього питання.

Ізраїльські високопосадовці з ультраправого табору вже закликають палестинців покинути Газу. За словами одного зі співрозмовників, висловлювання Трампа щодо виселення палестинців лише спонукали Ізраїль звернутися до інших країн, щоб вивчити можливості для цього.

Три співрозмовники підтвердили, що Ізраїль та США також зацікавлені в Сирії. Один з них уточнив, що адміністрація Трампа намагалася зв’язатися з новим тимчасовим урядом Сирії. Інше джерело з регіону підтвердило CBS News звернення до сирійського уряду, але незрозуміло, чи була якась відповідь з боку Дамаска.

Сирійський високопосадовець повідомив журналістам, що йому нічого невідомо про будь-які звернення до їхнього уряду з боку Ізраїлю або США з приводу переселення жителів Гази.

Посол Сомалі в США Дахір Хассан заявив, що "ні адміністрація США, ні влада Ізраїлю не зверталися до уряду Сомалі щодо будь-якого запропонованого переселення палестинців". Уряд Судану не відповів на запит CBS News щодо коментарів.