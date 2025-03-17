CBS News: США и Израиль заинтересованы в Судане, Сомали и Сирии для переселения из Газы

Американские и израильские официальные лица контактировали с Сомали и Суданом по этому вопросу

Сектор Газа (Фото: Haitham Imad/EPA)

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Израиль обратились к правительствам Судана и Сомали, а также заинтересовались Сирией как потенциальным местом для переселения палестинцев из Сектора Газы. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на троих неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Идея переселения палестинцев в другую страну является одним из нескольких вариантов, которые команда Трампа рассматривает в рамках большей цели – прекратить войну Израиля с ХАМАС и отстроить разрушенный из-за боевых действий Сектор Газы.

Два собеседника заявили, что американские и израильские официальные лица контактировали с Сомали и Суданом по этому вопросу.

Израильские чиновники из ультраправого лагеря уже призывают палестинцев покинуть Газу. По словам одного из собеседников, высказывания Трампа по поводу выселения палестинцев лишь побудили Израиль обратиться в другие страны, чтобы изучить возможности для этого.

Три собеседника подтвердили, что Израиль и США также заинтересованы в Сирии. Один из них уточнил, что администрация Трампа пыталась связаться с новым временным правительством Сирии. Другой источник из региона подтвердил CBS News обращение к сирийскому правительству, но неясно, был ли какой-то ответ со стороны Дамаска.

Сирийский чиновник сообщил журналистам, что ему ничего неизвестно о каких-либо обращениях к их правительству со стороны Израиля или США по поводу переселения жителей Газы.

Посол Сомали в США Дахир Хассан заявил, что "ни администрация США, ни власти Израиля не обращались к правительству Сомали по поводу какого-либо предложенного переселения палестинцев". Правительство Судана не ответило на запрос CBS News о комментариях.