CBS News: США и Израиль заинтересованы в Судане, Сомали и Сирии для переселения из Газы
Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Израиль обратились к правительствам Судана и Сомали, а также заинтересовались Сирией как потенциальным местом для переселения палестинцев из Сектора Газы. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на троих неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.
Идея переселения палестинцев в другую страну является одним из нескольких вариантов, которые команда Трампа рассматривает в рамках большей цели – прекратить войну Израиля с ХАМАС и отстроить разрушенный из-за боевых действий Сектор Газы.
Два собеседника заявили, что американские и израильские официальные лица контактировали с Сомали и Суданом по этому вопросу.
Израильские чиновники из ультраправого лагеря уже призывают палестинцев покинуть Газу. По словам одного из собеседников, высказывания Трампа по поводу выселения палестинцев лишь побудили Израиль обратиться в другие страны, чтобы изучить возможности для этого.
Три собеседника подтвердили, что Израиль и США также заинтересованы в Сирии. Один из них уточнил, что администрация Трампа пыталась связаться с новым временным правительством Сирии. Другой источник из региона подтвердил CBS News обращение к сирийскому правительству, но неясно, был ли какой-то ответ со стороны Дамаска.
Сирийский чиновник сообщил журналистам, что ему ничего неизвестно о каких-либо обращениях к их правительству со стороны Израиля или США по поводу переселения жителей Газы.
Посол Сомали в США Дахир Хассан заявил, что "ни администрация США, ни власти Израиля не обращались к правительству Сомали по поводу какого-либо предложенного переселения палестинцев". Правительство Судана не ответило на запрос CBS News о комментариях.
- 26 января Трамп предложил арабским странам забрать палестинцев из Сектора Газа и "навести порядок". На следующий день Египет и Иордания сообщили, что не хотят забирать палестинцев из сектора. Они заявили, что Палестина – для палестинцев.
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- 7 февраля президент США вновь заявил, что Израиль передаст Америке Газу после завершения боевых действий, а палестинцы будут переселены.
- В ООН план Трампа выселить палестинцев из Газы назвали незаконным.