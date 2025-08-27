Данія викликає дипломата США через інформацію про вплив на жителів Гренландії

Ларс Люкке Расмуссен (Фото: x.com/larsloekke)

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен викликав американського високопоставленого дипломата через повідомлення, що громадяни США проводять операції впливу на жителів Гренландії. Про це повідомляє данський телеканал DR, посилаючись на заяву міністра.

Телеканалу стало відомо, що щонайменше три американці, пов'язані з Білим домом і самим президентом США Дональдом Трампом, проводять "секретні операції з впливу" в Гренландії. За словами міністра, іноземні спроби впливати на "майбутнє королівства" очікувані на тлі закордонних інтересів у Гренландії.

"Будь-яка спроба втручання у внутрішні справи Данії, очевидно, буде неприйнятною. У зв'язку з цим я звернувся до Міністерства закордонних справ із проханням викликати американського повіреного у справах для бесіди", – повідомив Расмуссен.

За інформацією DR, троє американців складають списки гренландців, які позитивно і негативно ставляться до планів Трампа щодо захоплення острова. За словами данського міністра закордонних справ, уряди та влада Данії та Гренландії тісно співпрацюють один з одним.