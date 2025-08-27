Дания вызывает дипломата США из-за информации о влиянии на жителей Гренландии

Ларс Лекке Расмуссен (Фото: x.com/larsloekke)

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен вызвал американского высокопоставленного дипломата из-за сообщений, что граждане США проводят операции влияния на жителей Гренландии. Об этом сообщает датский телеканал DR, ссылаясь на заявление министра.

Телеканалу стало известно, что минимум три американца, связанные с Белым домом и самим президентом США Дональдом Трампом, проводят "секретные операции по оказанию влияния" в Гренландии. По словам министра, иностранные попытки влиять на "будущее королевства" ожидаемы на фоне зарубежных интересов в Гренландии.

"Любая попытка вмешательства во внутренние дела Дании, очевидно, будет неприемлемой. В связи с этим я обратился в Министерство иностранных дел с просьбой вызвать американского поверенного в делах для беседы", – сообщил Расмуссен.

По информации DR, трое американцев составляют списки гренландцев, которые положительно и отрицательно относятся к планам Трампа по захвату острова. По словам датского министра иностранных дел, правительства и власти Дании и Гренландии тесно сотрудничают друг с другом.