Дания вызывает дипломата США из-за информации о влиянии на жителей Гренландии
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен вызвал американского высокопоставленного дипломата из-за сообщений, что граждане США проводят операции влияния на жителей Гренландии. Об этом сообщает датский телеканал DR, ссылаясь на заявление министра.
Телеканалу стало известно, что минимум три американца, связанные с Белым домом и самим президентом США Дональдом Трампом, проводят "секретные операции по оказанию влияния" в Гренландии. По словам министра, иностранные попытки влиять на "будущее королевства" ожидаемы на фоне зарубежных интересов в Гренландии.
"Любая попытка вмешательства во внутренние дела Дании, очевидно, будет неприемлемой. В связи с этим я обратился в Министерство иностранных дел с просьбой вызвать американского поверенного в делах для беседы", – сообщил Расмуссен.
По информации DR, трое американцев составляют списки гренландцев, которые положительно и отрицательно относятся к планам Трампа по захвату острова. По словам датского министра иностранных дел, правительства и власти Дании и Гренландии тесно сотрудничают друг с другом.
- 23 декабря 2024 года президент США Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией для Соединенных Штатов.
- 7 января 2025 года он сказал, что Дания должна уступить Гренландию США, и не исключил военного принуждения для этого. 30 марта он снова не исключил применения военной силы для взятия Гренландии под контроль.
- 4 апреля Рубио возразил, что США аннексируют Гренландию, и заявил, что страна "просто придет с партнерством".
- 19 мая в Китае заявили, что полностью уважают суверенитет Дании над Гренландией, и попросили ответить тем же в вопросе Тайваня.
