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Прийняття Швеції до НАТО: Ердоган затягує, торгується зі США за постачання F-16 – Reuters

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 11:59
Прийняття Швеції до НАТО: Ердоган затягує, торгується зі США за постачання F-16 – Reuters - Фото
Реджеп Тайїп Ердоган (Фото - EPA)

Туреччина знову затягує ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО, оскільки очікує на схвалення у США її запиту на купівлю винищувачів F-16. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела у турецькому уряді.

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Влада Туреччини вчергове відкладає ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО всупереч раніше даним обіцянкам, оскільки намагається тим самим прискорити рішення США про продаж винищувачів F-16, стверджують джерела агентства.

Хоча в липні на саміті НАТО президент Реджеп Тайїп Ердоган обіцяв направити на ратифікацію до парламенту заявку Швеції, з моменту відкриття нової парламентської сесії 1 жовтня цього так і не сталося.

Два джерела, знайомі із ситуацією, сказали агентству, що Анкара має намір синхронізувати ратифікацію заявки Швеції з рішенням адміністрації та Конгресу США про продаж Туреччини винищувачів F-16 на суму $20 млрд.

Представник керівної партії Туреччини сказав, що "Туреччина не поспішає з ратифікацією пропозиції НАТО і чекає на ознаки того, що США роблять зустрічні кроки".

Друге джерело, знайоме з перебігом переговорів, повідомило, що пряма пропозиція, яка передбачала синхронну ратифікацію заявки НАТО Туреччиною та схвалення контракту на F-16 СТА, була "відкладена".

У держдепартаменті США у відповідь на запит агентства висловили сподівання, що Швеція приєднається до НАТО "найближчим часом" і що президент Джо Байден підтримує продаж F-16 на користь НАТО, Сполучених Штатів та їхніх відносин з Туреччиною".

26 вересня Ердоган наголосив, що заявка Швеції в НАТО і купівля Туреччиною F-16 "не пов'язані між собою" і залишаються на розсуд парламенту Туреччини, але водночас завуальовано дав зрозуміти, що першого без другого не буде.

Анкара запросила США винищувачі F-16 у жовтні 2021 року. Угода на $6 млрд передбачала продаж 40 літаків, а також комплекти для модернізації 79 бойових літаків, які вже перебувають на озброєнні ВПС Туреччини. Однак у Конгресі США можливість такої угоди зумовили низкою вимог, зокрема схваленням Анкарою заявки Швеції на вступ до НАТО.

17 вересня Ердоган заявив, що Швеція "не виконала дані Туреччини обіцянки" і тому не отримає її підтримки для вступу до НАТО.

Туреччина та Угорщина залишаються єдиними країнами НАТО, які не ратифікували заявку Швеції на вступ.

  • США та Туреччина співпрацювали у межах програми Joint Strike Fighter зі створення та закупівлі винищувачів F-35. Однак придбання Туреччиною у 2019 році російських систем ППО С-400 призвело до того, що Анкару виключили з цієї програми. У Вашингтоні тоді заявили, що це несумісне з оборонною стратегією НАТО.
  • 2020 року в Сенаті США пропонували викупити у Туреччини російські ЗРК С-400.
  • У серпні 2022 року Москва заявила про новий контракт із Туреччиною на постачання С-400, проте Анкара це швидко спростувала.

 

Сергій Бережний
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