Принятие Швеции в НАТО: Эрдоган затягивает, торгуется с США за поставки F-16 – Reuters

Турция снова затягивает ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, поскольку ожидает одобрения в США ее запроса на покупку истребителей F-16. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в турецком правительстве.

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Власти Турции в очередной раз откладывают ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО вопреки ранее данным обещаниям, так как пытаются тем самым ускорить решение США о продаже истребителей F-16, утверждают источники агентства.

Хотя в июле на саммите НАТО президент Реджеп Тайип Эрдоган обещал направить на ратификацию в парламент заявку Швеции, с момента открытия 1 октября новой парламентской сессии этого так и не произошло.

Два источника, знакомые с ситуацией, сказали агентству, что Анкара намерена синхронизировать ратификацию заявки Швеции с решением администрации и Конгресса США о продаже Турции истребителей F-16 на сумму $20 млрд.

Представитель правящей партии Турции сказал, что "Турция не торопится с ратификацией предложения НАТО и ждет признаков того, что США предпринимают встречные шаги".

Второй источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что прямое предложение, которое предусматривало синхронную ратификацию заявки НАТО Турцией и одобрение контракта на F-16 СТА, было "отложено".

В госдепартаменте США в ответ на запрос агентства выразили надежду, что Швеция присоединится к НАТО "в ближайшем будущем" и что президент Джо Байден поддерживает продажу F-16 в интересах НАТО, Соединенных Штатов и их отношений с Турцией".

26 сентября Эрдоган подчеркнул, что заявка Швеции в НАТО и покупка Турцией F-16 "не связаны между собой" и остаются на усмотрении парламента Турции, но одновременно завуалированно дал понять, что первого без второго не будет.

Анкара запросила у США истребители F-16 в октябре 2021 года. Сделка на $6 млрд предполагала продажу 40 самолетов, а также комплекты для модернизации 79 боевых самолетов, которые уже находятся на вооружении ВВС Турции. Однако в Конгрессе США возможность такой сделки обусловили рядом требований, в том числе одобрением Анкарой заявки Швеции на вступление в НАТО.

17 сентября Эрдоган заявил, что Швеция "не выполнила данные Турции обещания" и поэтому не получит ее поддержку для вступления в НАТО.

Турция и Венгрия остаются единственными странами НАТО, которые не ратифицировали заявку Швеции на вступление.

США и Турция сотрудничали в рамках программы Joint Strike Fighter по созданию и закупке истребителей F-35. Однако приобретение Турцией в 2019 году российских систем ПВО С-400 привело к тому, что Анкару исключили из этой программы. В Вашингтоне тогда заявили, что это несовместимо с оборонной стратегией НАТО.

В 2020 году в Сенате США предлагали выкупить у Турции российские ЗРК С-400.

В августе 2022 года Москва заявила о новом контракте с Турцией на поставки С-400, однако Анкара это быстро опровергла.

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