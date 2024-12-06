Естонська компанія у 2025 році почне випробування зенітних ракет в Україні

Підприємство виробляє дешеві ракети для збивання безпілотників, які використовують штучний інтелект для ураження цілі

Дрони (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Естонська оборонна компанія Frankenburg Technologies у наступному році розпочне тестування зенітних ракет власної розробки на території України. Про це повідомив мовник ERR.

"Ця технологія є перспективною, і ми почнемо її тестувати в Україні в новому році", – сказав генеральний директор Frankenburg Technologies Кусті Салм.

Як передає мовник, про це свідчить нещодавній звіт агентства Bloomberg, в якому Frankenburg був названий серед чотирьох провідних високотехнологічних оборонних стартапів Європи.

У матеріалі йдеться, що естонська компанія з простим девізом "Технології для перемоги у війні" виробляє дешеві ракети для збивання безпілотників, які використовують штучний інтелект для ураження цілі.

Салм розповів у нещодавньому інтерв’ю порталу Janes, що ракета виробництва Frankenburg може вражати цілі, які летять на висоті до двох кілометрів. Іранські дрони та російські аналоги, які використовуються у війні проти України, зазвичай злітають на цю висоту.

Зенітна ракета Mark 1 від Frankenburg повинна ефективніше боротися з іранськими дронами-камікадзе типу Shahed.

За даними ERR, Frankenburg планує розпочати своє виробництво спочатку з обсягом кількох десятків ракет на тиждень, але в третьому кварталі вже вироблятиме сотні зенітних ракет щотижня.

На думку Салма, потреба в новій зброї не зникне, навіть якщо в Україні буде укладено перемир'я.

"У Європі очікується нова, набагато масштабніша війна", – сказав він раніше в коментарі Bloomberg.

13 жовтня міністр оборони Естонії заявив, що Таллінн зацікавлений у закупівлі української зброї.

30 жовтня Певкур уточнив, що Естонія розглядає можливість закупити українські безпілотники.

8 листопада Міноборони повідомило, що Україна отримає для випробувань ракети компанії Frankenburg Technologies до кінця поточного року.