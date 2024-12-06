Эстонская компания в 2025 году начнет испытание зенитных ракет в Украине

Дроны (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies в следующем году приступит к тестированию зенитных ракет собственной разработки на территории Украины. Об этом сообщил вещатель ERR.

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"Эта технология перспективная, и мы начнем ее тестировать в Украине в новом году", — сказал генеральный директор Frankenburg Technologies Кусти Салм.

Как передает вещатель, об этом свидетельствует недавний отчет агентства Bloomberg, в котором Frankenburg был назван среди четырех ведущих высокотехнологичных оборонных стартапов Европы.

В материале говорится, что эстонская компания с простым девизом "Технологии для победы в войне" производит дешевые ракеты для сбивания беспилотников, использующие искусственный интеллект для поражения цели.

Салм рассказал в недавнем интервью порталу Janes, что ракета производства Frankenburg может поражать цели, летящие на высоте до двух километров. Иранские дроны и российские аналоги, используемые в войне против Украины, обычно взлетают на эту высоту.

Зенитная ракета Mark 1 от Frankenburg должна более эффективно бороться с иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.

По данным ERR, Frankenburg планирует начать свое производство сначала с объемом нескольких десятков ракет в неделю, но в третьем квартале уже будет производиться сотни зенитных ракет еженедельно.

По мнению Салма, потребность в новом оружии не исчезнет, даже если в Украине будет заключено перемирие.

"В Европе ожидается новая, гораздо более масштабная война", — сказал он ранее в комментарии Bloomberg.

13 октября министр обороны Эстонии заявил, что Таллинн заинтересован в закупке украинского оружия.

30 октября Певкур уточнил, что Эстония рассматривает возможность закупки украинских беспилотников.

8 ноября Минобороны сообщило, что Украина получит для испытаний ракеты Frankenburg Technologies до конца текущего года.