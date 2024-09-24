G7: Жодна країна не виграє від подальшої ескалації на Близькому Сході

Ліван (Фото: STR/EPA)

Міністри закордонних справ країн G7 попередили, що події на Близькому Сході ризикують перерости у більш масштабний регіональний конфлікт, від якого не виграє жодна країна. Про це йдеться у заяві очільників МЗС G7, передає агенція Reuters.

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"Дії та контрреакції ризикують посилити цю небезпечну спіраль насильства та втягнути весь Близький Схід у ширший регіональний конфлікт із неймовірними наслідками", – йдеться в заяві глав зовнішньополітичних відомств після зустрічі на полях Генасамблеї Організації об’єднаних націй.

Міністри закликали зупинити "руйнівний цикл" і наголосили, що жодна країна не виграє від подальшої ескалації на Близькому Сході.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що протягом 23 та 24 вересня завдала ударів по об’єктах Хезболли в Лівані.

"Серед уражених цілей були будівлі, в яких зберігалася зброя, командні пункти та об’єкти додаткової інфраструктури терористів. Під час ударів були повторні вибухи, які вказують на те, що в будівлях зберігалася велика кількість зброї", – йдеться у повідомленні ЦАХАЛ.

Reuters повідомило, що унаслідок авіаударів Ізраїлю в Лівані загинули майже 500 людей. Перед завдаванням ударів Ізраїль закликав мешканців півдня Лівану евакуюватися.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу надіслав відеозвернення до народу Лівану, в якому сказав: "Війна Ізраїлю не з вами, а з Хезболлою. Занадто довго Хезболла використовувала вас як живий щит".

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