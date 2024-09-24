G7: Ни одна страна не выигрывает от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке

Ливан (Фото: STR/EPA)

Министры иностранных дел стран G7 предупредили, что события на Ближнем Востоке рискуют перерасти в более масштабный региональный конфликт, от которого не выиграет ни одна страна. Об этом говорится в заявлении глав МИД G7, передает агентство Reuters.

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"Действия и контрреакции рискуют усилить эту опасную спираль насилия и вовлечь весь Ближний Восток в более широкий региональный конфликт с невероятными последствиями", – говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств после встречи на полях Генассамблеи Организации объединенных наций.

Министры призвали остановить "разрушительный цикл" и подчеркнули, что ни одна страна не выиграет от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Армия обороны Израиля сообщила, что в течение 23 и 24 сентября нанесла удары по объектам Хезболлы в Ливане.

"Среди пораженных целей находились здания, в которых хранилось оружие, командные пункты и объекты дополнительной инфраструктуры террористов. Во время ударов были вторичные взрывы, указывающие на то, что в зданиях хранилось большое количество оружия", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Reuters сообщило, что в результате авиаударов Израиля в Ливане погибли почти 500 человек. Перед нанесением ударов Израиль призвал жителей южного Ливана эвакуироваться.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху послал видеообращение к народу Ливана, в котором сказал: "Война Израиля не с вами, а с Хезболлой. Слишком долго Хезболла использовала вас как живой щит".

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