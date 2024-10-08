Глава Міноборони Польщі: Не заспокоїмося, поки не вшануємо пам’ять жертв Волинської трагедії

Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що не згадує трагедію, "щоб роз'ятрити рану, бо не можна роз'ятрити рани, які не загоїлися"

Владислав Косіняк-Камиш (Фото: Albert Zawada / EPA)

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловився за необхідність зробити "загальновизнаною і зрозумілою" в Європі та світі правду про Волинську трагедію. З такою заявою він виступив у Варшаві з нагоди 84-ї річниці створення Селянських батальйонів, передає PAP.

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Косіняк-Камиш наголосив, що завжди пам’ятає про історію та героїв, незалежно від того, чи він урядовець, чи в опозиції.

"Тут я хотів би дати обіцянку всім нам, обіцянку Польщі, обіцянку своїм землякам: ми не заспокоїмося, поки не вшануємо пам’ять жертв геноциду на Волині", – заявив він.

Міністр додав, що правда повинна бути "загальновизнаною і зрозумілою в Європі та світі".

Косіняк-Камиш наголосив, що "серед перших жертв тих подій були солдати Селянських батальйонів, це були переважно польські селяни". Міністр зазначив, що не згадує трагедію, "щоб роз'ятрити рану, бо не можна роз'ятрити рани, які не загоїлися".

Він додав, що так треба розмовляти з друзями, тобто чітко і виразно. "І немає сьогодні кращого місця, ніж пам’ятник загиблим тоді", – сказав Косіняк-Камиш.