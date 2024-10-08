Глава Минобороны Польши: Не успокоимся, пока не почтим память жертв Волынской трагедии
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш высказался за необходимость сделать "общепризнанной и понятной" в Европе и мире правду о Волынской трагедии. С таким заявлением он выступил в Варшаве по случаю 84-летия создания Крестьянских батальонов, передает PAP .
Косиняк-Камыш подчеркнул, что всегда помнит об истории и героях, независимо от того, он чиновник или в оппозиции.
"Здесь я хотел бы дать обещание всем нам, обещание Польши, обещание своим землякам: мы не успокоимся, пока не почтим память жертв геноцида на Волыни", – заявил он.
Министр добавил, что правда должна быть "общепризнанной и понятной в Европе и мире".
Косиняк-Камыш подчеркнул, что "среди первых жертв тех событий были солдаты Крестьянских батальонов, это были преимущественно польские крестьяне". Министр отметил, что не вспоминает трагедию, "чтобы разъярить рану, потому что нельзя разъярить раны, которые не зажили".
Он добавил, что так нужно разговаривать с друзьями, то есть четко и внятно. "И нет сегодня лучшего места, чем памятник погибшим тогда", – сказал Косиняк-Камыш.
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