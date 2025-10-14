Глава МЗС Польщі привіз до парламенту Британії російський "шахед" – фото

"Шахед" (Фото: X-акаунт Радослава Сікорського)

У вівторок, 14 жовтня, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський представив у парламенті Великої Британії російський "шахед". Про це він повідомив у соціальній мережі X й опублікував відповідне фото.

Йдеться про безпілотник, який РФ використала проти України.

"Кремль використовує такі безпілотники для тероризування українців і, використовуючи приманки, здійснив вторгнення в польське небо", – написав Сікорський.

Дрон не долетить до Лондона, але за допомогою цього флоту металолому можна знищити критично важливу інфраструктуру, акцентував глава польської дипломатії.