Глава МЗС Польщі привіз до парламенту Британії російський "шахед" – фото
У вівторок, 14 жовтня, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський представив у парламенті Великої Британії російський "шахед". Про це він повідомив у соціальній мережі X й опублікував відповідне фото.
Йдеться про безпілотник, який РФ використала проти України.
"Кремль використовує такі безпілотники для тероризування українців і, використовуючи приманки, здійснив вторгнення в польське небо", – написав Сікорський.
Дрон не долетить до Лондона, але за допомогою цього флоту металолому можна знищити критично важливу інфраструктуру, акцентував глава польської дипломатії.
- У Польщі регулярно знаходять уламки невідомих БпЛА. Зокрема, наприкінці вересня у країні виявили ще один дрон, який, імовірно, залетів під час порушення повітряного простору 10 вересня.
- Зеленський заявляв, що до Польщі летіли 92 дрони того дня, але Україна збила частину.
