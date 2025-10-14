Глава МИД Польши привез в парламент Британии российский "шахед" – фото

"Шахед" (Фото: X-аккаунт Радослава Сикорского)

Во вторник, 14 октября, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский представил в парламенте Великобритании российский "шахед". Об этом он сообщил в социальной сети X и опубликовал соответствующее фото.

Речь идет о беспилотнике, который РФ использовала против Украины.

"Кремль использует такие беспилотники для терроризирования украинцев и, используя приманки, совершил вторжение в польское небо", — написал Сикорский.

Дрон не долетит до Лондона, но с помощью этого флота металлолома можно уничтожить критически важную инфраструктуру. Только вместе мы победим, акцентировал глава польской дипломатии.