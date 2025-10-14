Глава МИД Польши привез в парламент Британии российский "шахед" – фото
Во вторник, 14 октября, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский представил в парламенте Великобритании российский "шахед". Об этом он сообщил в социальной сети X и опубликовал соответствующее фото.
Речь идет о беспилотнике, который РФ использовала против Украины.
"Кремль использует такие беспилотники для терроризирования украинцев и, используя приманки, совершил вторжение в польское небо", — написал Сикорский.
Дрон не долетит до Лондона, но с помощью этого флота металлолома можно уничтожить критически важную инфраструктуру. Только вместе мы победим, акцентировал глава польской дипломатии.
- В Польше регулярно находят обломки неизвестных БпЛА. В частности, в конце сентября в стране обнаружили еще один дрон, который, вероятно, залетел во время нарушения воздушного пространства 10 сентября.
- Зеленский заявлял, что в Польшу летели 92 дрона в тот день, но Украина сбила часть.
