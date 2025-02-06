Гренландія заборонила іноземним донорам жертвувати гроші на партії на тлі заяв Трампа

Гренландія (Ілюстративне фото: Emil Stach/EPA)

Парламент Гренландії ухвалив законопроєкт, який забороняє політичним партіям отримувати внески "від іноземних або анонімних вкладників" після того, як президент США Дональд Трамп висловив бажання, щоб його країна заволоділа величезним і багатим корисними копалинами арктичним островом, який належить Данії. Про це повідомило агентство Associated Press.

Згідно з перекладом документа данською мовою, він спрямований на захист "політичної цілісності Гренландії" і набуде чинності негайно.

"Законопроєкт потрібно розглядати у світлі геополітичних інтересів у Гренландії та поточної ситуації, коли представники союзної великої держави висловили зацікавленість у захопленні та контролі над Гренландією", — йдеться в документі.

Перед вступом на другий термін 20 січня Трамп заявив, що не виключає використання військової сили для взяття контролю над Гренландією, назвавши це життєво важливим для національної безпеки США.

Данія є давнім союзником США та одним із засновників НАТО, а на її напівавтономній території розташована американська військова база.

Старший юридичний офіцер парламенту Гренландії Кент Фрідберг сказав AP, що йому невідомо, чи робили якісь іноземні донори внески політичним партіям, і ідея законопроєкту була "загалом профілактичним заходом".

Фрідберг зазначив, що деякі російські політики висловили подібний інтерес і що політичні партії в Гренландії, як правило, фінансуються з державних коштів.

Новий захід також забороняє будь-якій партії отримувати внутрішні приватні внески, що перевищують 200 000 данських крон (понад $27 500) загалом, або 20 000 крон (близько $2770) від одного донора.