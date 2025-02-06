Гренландія заборонила іноземним донорам жертвувати гроші на партії на тлі заяв Трампа
Парламент Гренландії ухвалив законопроєкт, який забороняє політичним партіям отримувати внески "від іноземних або анонімних вкладників" після того, як президент США Дональд Трамп висловив бажання, щоб його країна заволоділа величезним і багатим корисними копалинами арктичним островом, який належить Данії. Про це повідомило агентство Associated Press.
Згідно з перекладом документа данською мовою, він спрямований на захист "політичної цілісності Гренландії" і набуде чинності негайно.
"Законопроєкт потрібно розглядати у світлі геополітичних інтересів у Гренландії та поточної ситуації, коли представники союзної великої держави висловили зацікавленість у захопленні та контролі над Гренландією", — йдеться в документі.
Перед вступом на другий термін 20 січня Трамп заявив, що не виключає використання військової сили для взяття контролю над Гренландією, назвавши це життєво важливим для національної безпеки США.
Данія є давнім союзником США та одним із засновників НАТО, а на її напівавтономній території розташована американська військова база.
Старший юридичний офіцер парламенту Гренландії Кент Фрідберг сказав AP, що йому невідомо, чи робили якісь іноземні донори внески політичним партіям, і ідея законопроєкту була "загалом профілактичним заходом".
Фрідберг зазначив, що деякі російські політики висловили подібний інтерес і що політичні партії в Гренландії, як правило, фінансуються з державних коштів.
Новий захід також забороняє будь-якій партії отримувати внутрішні приватні внески, що перевищують 200 000 данських крон (понад $27 500) загалом, або 20 000 крон (близько $2770) від одного донора.
- 23 грудня 2024 року Трамп заявив, що Штати повинні встановити контроль над Гренландією. Прем'єр острівної країни Егеде відповів, що вона не продається.
- 7 січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має поступитися Гренландією США, і не виключив військового примусу.
- 17 січня прем'єр Гренландії заявив, що країна хоче тісних відносин із США та Данією, але сама визначить кордони.
- 30 січня Рубіо заявив, що інтерес Трампа до Гренландії "не жарт", і додав, що через чотири роки інтереси США в Арктиці будуть "захищеніші". Його данський колега ще раз наголосив, що острів не продається.