Гренландия запретила иностранным донорам жертвовать деньги на партии на фоне угроз Трампа

Гренландия (Иллюстративное фото: Emil Stach/EPA)

Парламент Гренландии принял законопроект, запрещающий политическим партиям получать взносы "от иностранных или анонимных вкладчиков" после того, как президент США Дональд Трамп выразил желание, чтобы его страна завладела огромным и богатым полезными ископаемыми арктическим островом, принадлежащим Дании. Об этом сообщило агентство Associated Press.

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Согласно переводу документа на датский язык, он направлен на защиту "политической целостности Гренландии" и вступит в силу немедленно.

"Законопроект следует рассматривать в свете геополитических интересов в Гренландии и текущей ситуации, когда представители союзного великого государства выразили заинтересованность в захвате и контроле над Гренландией", — говорится в документе.

Перед вступлением на второй срок 20 января Трамп заявил, что не исключает использования военной силы для взятия контроля над Гренландией, назвав это жизненно важным для национальной безопасности США.

Дания является давним союзником США и одним из основателей НАТО, а на ее полуавтономной территории находится американская военная база.

Старший юридический офицер парламента Гренландии Кент Фридберг сказал AP, что ему неизвестно, делали ли какие-либо иностранные доноры взносы политическим партиям, и идея законопроекта была "в целом профилактической мерой".

Фридберг отметил, что некоторые российские политики выразили подобный интерес и что политические партии в Гренландии, как правило, финансируются из государственных средств.

Новое мероприятие также запрещает любой партии получать внутренние частные взносы, превышающие 200 000 датских крон (свыше $27 500) в целом, или 20 000 крон (около $2770) от одного донора.