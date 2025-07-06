Ізраїль планує призвати понад 50 000 студентів релігійних вишів

ЦАХАЛ пообіцяв поважати унікальний спосіб життя ортодоксальних євреїв, але погрожує посилити заходи проти ухилення та дезертирства

Ізраїльські військові (Ілюстративне фото: ALAA BADARNEH/EPA)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про намір призвати 54 000 студентів вищих релігійних навчальних закладів, які раніше були звільнені від служби. Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛ.

Повістки будуть розсилатися впродовж липня, а зарахування до служби триватиме до кінця 2025 року.

Своє рішення ізраїльська армія пояснила необхідністю "якомога швидше заповнити ряди з огляду на зростальну оперативну потребу в особах з високим бойовим потенціалом".

ЦАХАЛ пообіцяв новобранцям з ортодоксальної громади забезпечити умови, що "поважають їхній унікальний спосіб життя" та розробити додаткові програми для підтримки їхньої інтеграції у військо.

Водночас армія заявила про намір посилити заходи щодо ухилення від призову та дезертирів у всіх верствах населення.

Військова служба є обов'язковою для більшості ізраїльських євреїв з 18 років і триває 24-32 місяці, з додатковим резервним обов'язком у наступні роки.

Студенти релігійних вишів були звільнені від військового обов'язку до минулого року, коли Верховний Суд Ізраїлю скасував їхнє бронювання.