Ізраїль планує призвати понад 50 000 студентів релігійних вишів
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про намір призвати 54 000 студентів вищих релігійних навчальних закладів, які раніше були звільнені від служби. Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛ.
Повістки будуть розсилатися впродовж липня, а зарахування до служби триватиме до кінця 2025 року.
Своє рішення ізраїльська армія пояснила необхідністю "якомога швидше заповнити ряди з огляду на зростальну оперативну потребу в особах з високим бойовим потенціалом".
ЦАХАЛ пообіцяв новобранцям з ортодоксальної громади забезпечити умови, що "поважають їхній унікальний спосіб життя" та розробити додаткові програми для підтримки їхньої інтеграції у військо.
Водночас армія заявила про намір посилити заходи щодо ухилення від призову та дезертирів у всіх верствах населення.
Військова служба є обов'язковою для більшості ізраїльських євреїв з 18 років і триває 24-32 місяці, з додатковим резервним обов'язком у наступні роки.
Студенти релігійних вишів були звільнені від військового обов'язку до минулого року, коли Верховний Суд Ізраїлю скасував їхнє бронювання.
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