Израиль планирует призвать на службу более 50 000 студентов религиозных учебных заведений

ЦАХАЛ пообещал уважать уникальный образ жизни ортодоксальных евреев, но пригрозил ужесточить меры против уклонения от службы и дезертирства

Израильские военные (иллюстративное фото: ALAA BADARNEH/EPA)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о намерении призвать 54 000 студентов высших религиозных учебных заведений, которые ранее были освобождены от службы. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Повестки будут рассылаться в течение июля, а зачисление на службу продлится до конца 2025 года.

Израильская армия объяснила свое решение необходимостью "как можно быстрее восполнить ряды, учитывая растущую оперативную потребность в людях с высоким боевым потенциалом".

ЦАХАЛ пообещал новобранцам из ортодоксальной общины обеспечить условия, которые "учитывают их уникальный образ жизни", и разработать дополнительные программы для поддержки их интеграции в армию.

В то же время армия заявила о намерении ужесточить меры в отношении уклонения от призыва и дезертиров во всех слоях населения.

Военная служба является обязательной для большинства израильских евреев с 18 лет и длится 24-32 месяца, с дополнительной обязанностью по резерву в последующие годы.

Студенты религиозных высших учебных заведений были освобождены от военной службы до прошлого года, когда Верховный суд Израиля отменил их бронь.