Израиль планирует призвать на службу более 50 000 студентов религиозных учебных заведений
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о намерении призвать 54 000 студентов высших религиозных учебных заведений, которые ранее были освобождены от службы. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Повестки будут рассылаться в течение июля, а зачисление на службу продлится до конца 2025 года.
Израильская армия объяснила свое решение необходимостью "как можно быстрее восполнить ряды, учитывая растущую оперативную потребность в людях с высоким боевым потенциалом".
ЦАХАЛ пообещал новобранцам из ортодоксальной общины обеспечить условия, которые "учитывают их уникальный образ жизни", и разработать дополнительные программы для поддержки их интеграции в армию.
В то же время армия заявила о намерении ужесточить меры в отношении уклонения от призыва и дезертиров во всех слоях населения.
Военная служба является обязательной для большинства израильских евреев с 18 лет и длится 24-32 месяца, с дополнительной обязанностью по резерву в последующие годы.
Студенты религиозных высших учебных заведений были освобождены от военной службы до прошлого года, когда Верховный суд Израиля отменил их бронь.
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