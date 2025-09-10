Ізраїль вдарив по хуситах у Ємені: атакував військові бази та "штаб пропаганди" – відео
Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали нових ударів по штаб-квартирі пропаганди хуситів і таборах із бойовиками в Ємені. Про це повідомили в Армії оборони країни.
За даними ізраїльських військових, атаковані були військові об'єкти в районах Сани та Ель-Джауфа в Ємені. Також вразили військові табори з бойовиками, військовий штаб хуситів зі зв'язків із громадськістю та сховище палива.
Удари – відповідь на атаки хуситів по Ізраїлю, включно із запуском дронів і ракет класу "земля-земля".
У ЦАХАЛ зазначили, що атакований відділ зі зв'язків із громадськістю хуситів відповідає за поширення пропаганди в медіа, включно з виступами лідера хуситів Абд аль-Маліка і прессекретаря Ях'ї Сарі.
"Під час війни цей штаб керував пропагандистською діяльністю і психологічним терором терористичного режиму", – зазначили в ЦАХАЛ.
За даними ізраїльських військових, військові табори служили режиму хуситів для планування і здійснення терористичних атак проти Ізраїлю. Також там розташовувалися оперативні та розвідувальні центри.
У ЦАХАЛ заявили, що хуситів фінансово підтримує Іран.
"Армія оборони Ізраїлю протидіятиме триваючим і неодноразовим нападам хуситів на країну і, як і раніше, сповнена рішучості й надалі усувати будь-яку загрозу цивільному населенню Ізраїлю, хоч би де це знадобилося", – ідеться в заяві.
За даними телеканалу хуситів Al-Masirah, унаслідок атаки Ізраїлю на будівлю медіа, було вбито і поранено "невстановлену кількість людей", передає Times of Israel.
БРЕКІНГ:- GeoBrief Updates (@geobriefupdates) 10 вересня 2025 року
Ізраїль підтвердив удари по Сані та інших населених пунктах Ємену; міністр оборони Кац заявив, що ЦАХАЛ завдасть удару по терору, "де б він не знаходився" Повідомляється про жертви.pic.twitter.com/Da6ZkLiOoz
Ізраїль завдав авіаударів по столиці Ємену Сані- Spicy Sonal (@ichkipichki) 10 вересня 2025 року
Військовий речник хуситів заявив, що їхні системи ППО перехоплювали атаку.
Повідомляється, що удари були нанесені по підконтрольному хуситам Міністерству оборони pic.twitter.com/25mL9Ns2vv
- 9 вересня Ізраїль завдав ударів по керівниках угруповання ХАМАС у столиці Катару. В ізраїльській армії заявили про "точний удар по вищому керівництву" організації. Катар засудив атаку.
- Президент США Дональд Трамп розкритикував те, що удар Ізраїлю по угрупованню ХАМАС було здійснено в Катарі, але зауважив, що мета у цієї атаки була "гідною".
- МЗС України засудило удар Ізраїлю щодо Катару і закликало відновити переговори.
