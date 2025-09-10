Ізраїль вдарив по хуситах у Ємені: атакував військові бази та "штаб пропаганди" – відео

У ЦАХАЛ зазначили, що медіа хуситів поширювало пропаганду і здійснювало "психологічний терор"

Удар по Ємену (Фото: EPA/YAHYA ARHAB)

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали нових ударів по штаб-квартирі пропаганди хуситів і таборах із бойовиками в Ємені. Про це повідомили в Армії оборони країни.

За даними ізраїльських військових, атаковані були військові об'єкти в районах Сани та Ель-Джауфа в Ємені. Також вразили військові табори з бойовиками, військовий штаб хуситів зі зв'язків із громадськістю та сховище палива.

Удари – відповідь на атаки хуситів по Ізраїлю, включно із запуском дронів і ракет класу "земля-земля".

У ЦАХАЛ зазначили, що атакований відділ зі зв'язків із громадськістю хуситів відповідає за поширення пропаганди в медіа, включно з виступами лідера хуситів Абд аль-Маліка і прессекретаря Ях'ї Сарі.

"Під час війни цей штаб керував пропагандистською діяльністю і психологічним терором терористичного режиму", – зазначили в ЦАХАЛ.

За даними ізраїльських військових, військові табори служили режиму хуситів для планування і здійснення терористичних атак проти Ізраїлю. Також там розташовувалися оперативні та розвідувальні центри.

У ЦАХАЛ заявили, що хуситів фінансово підтримує Іран.

"Армія оборони Ізраїлю протидіятиме триваючим і неодноразовим нападам хуситів на країну і, як і раніше, сповнена рішучості й надалі усувати будь-яку загрозу цивільному населенню Ізраїлю, хоч би де це знадобилося", – ідеться в заяві.

За даними телеканалу хуситів Al-Masirah, унаслідок атаки Ізраїлю на будівлю медіа, було вбито і поранено "невстановлену кількість людей", передає Times of Israel.

БРЕКІНГ:



Ізраїль підтвердив удари по Сані та інших населених пунктах Ємену; міністр оборони Кац заявив, що ЦАХАЛ завдасть удару по терору, "де б він не знаходився" Повідомляється про жертви.pic.twitter.com/Da6ZkLiOoz - GeoBrief Updates (@geobriefupdates) 10 вересня 2025 року

Ізраїль завдав авіаударів по столиці Ємену Сані



Військовий речник хуситів заявив, що їхні системи ППО перехоплювали атаку.



Повідомляється, що удари були нанесені по підконтрольному хуситам Міністерству оборони pic.twitter.com/25mL9Ns2vv - Spicy Sonal (@ichkipichki) 10 вересня 2025 року