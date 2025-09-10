Ізраїль вдарив по хуситах у Ємені: атакував військові бази та "штаб пропаганди" – відео
Удар по Ємену (Фото: EPA/YAHYA ARHAB)

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали нових ударів по штаб-квартирі пропаганди хуситів і таборах із бойовиками в Ємені. Про це повідомили в Армії оборони країни.

За даними ізраїльських військових, атаковані були військові об'єкти в районах Сани та Ель-Джауфа в Ємені. Також вразили військові табори з бойовиками, військовий штаб хуситів зі зв'язків із громадськістю та сховище палива.

Удари – відповідь на атаки хуситів по Ізраїлю, включно із запуском дронів і ракет класу "земля-земля".

У ЦАХАЛ зазначили, що атакований відділ зі зв'язків із громадськістю хуситів відповідає за поширення пропаганди в медіа, включно з виступами лідера хуситів Абд аль-Маліка і прессекретаря Ях'ї Сарі.

"Під час війни цей штаб керував пропагандистською діяльністю і психологічним терором терористичного режиму", – зазначили в ЦАХАЛ.

За даними ізраїльських військових, військові табори служили режиму хуситів для планування і здійснення терористичних атак проти Ізраїлю. Також там розташовувалися оперативні та розвідувальні центри.

У ЦАХАЛ заявили, що хуситів фінансово підтримує Іран.

"Армія оборони Ізраїлю протидіятиме триваючим і неодноразовим нападам хуситів на країну і, як і раніше, сповнена рішучості й надалі усувати будь-яку загрозу цивільному населенню Ізраїлю, хоч би де це знадобилося", – ідеться в заяві.

За даними телеканалу хуситів Al-Masirah, унаслідок атаки Ізраїлю на будівлю медіа, було вбито і поранено "невстановлену кількість людей", передає Times of Israel.

  • 9 вересня Ізраїль завдав ударів по керівниках угруповання ХАМАС у столиці Катару. В ізраїльській армії заявили про "точний удар по вищому керівництву" організації. Катар засудив атаку.
  • Президент США Дональд Трамп розкритикував те, що удар Ізраїлю по угрупованню ХАМАС було здійснено в Катарі, але зауважив, що мета у цієї атаки була "гідною".
  • МЗС України засудило удар Ізраїлю щодо Катару і закликало відновити переговори.
