Израиль ударил по хуситам в Йемене: атаковал военные базы и "штаб пропаганды "– видео

Военно-воздушные силы Израиля нанесли новые удары по штаб-квартире пропаганды хуситов и лагерям с боевиками в Йемене. Об этом сообщили в Армии обороны страны.
По данным израильских военных, атакованы были военные объекты в районах Саны и Эль-Джауфа в Йемене. Также поразили военные лагеря с боевиками, военный штаб хуситов по связям с общественностью и хранилище топлива.
Удары – ответ на атаки хуситов по Израилю, включая запуски дронов и ракет класса "земля-земля".
В ЦАХАЛ отметили, что атакованный отдел по связям с общественностью хуситов отвечает за распространение пропаганды в медиа, включая выступления лидера хуситов Абд аль-Малика и пресс-секретаря Яхьи Сари.
"Во время войны этот штаб руководил пропагандистской деятельностью и психологическим террором террористического режима", – отметили в ЦАХАЛ.
По данным израильских военных, военные лагеря служили режиму хуситов для планирования и осуществления террористических атак против Израиля. Также там располагались оперативные и разведывательные центры.
В ЦАХАЛ заявили, что хуситов финансово поддерживает Иран.
"Армия обороны Израиля будет противодействовать продолжающимся и неоднократным нападениям хуситов на страну и по-прежнему полна решимости продолжать устранять любую угрозу гражданскому населению Израиля, где бы это ни потребовалось", – сказано в заявлении.
По данным телеканала хуситов Al-Masirah, в результате атаки Израиля по зданию медиа, было убито и ранено "неустановленное количество людей", передает Times of Israel.
- 9 сентября Израиль нанес удары по руководителям группировки ХАМАС в столице Катара. В израильской армии заявили о "точном ударе по высшему руководству" организации. Катар осудил атаку.
- Президент США Дональд Трамп раскритиковал то, что удар Израиля по группировке ХАМАС был осуществлен в Катаре, но заметил, что цель у этой атаки была "достойной".
- МИД Украины осудило удар Израиля по Катару и призвало возобновить переговоры.
