Керівна партія Грузії пропонує пакет нових законів – вони про обмеження "пропаганди ЛГБТ"

Грузинська мрія пропонує обмежити "пропаганду" інтимних сцен представників однієї статі, зокрема в освітніх установах і кінотеатрах

Шалва Папуашвілі (Фото: пресслужба політика)

Керівна партія Грузії Грузинська мрія 4 червня представила пакет законів "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" – він складається з 19 проєктів, які містять, зокрема, заборону "пропаганди ЛГБТ". Про це повідомляє місцеве видання SOVA.

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Грузинська мрія пропонує обмежити "пропаганду" інтимних сцен представників однієї статі, зокрема в освітніх установах і кінотеатрах. За словами спікера парламенту Грузії Шалви Папуашвілі, закон про "цінності" має врегулювати й інші питання:

→ Питання шлюбу. Він, на думку політика, має укладатися між чоловіком і жінкою, а його альтернативні форми вважатимуться неприпустимими.

→ Питання всиновлення. Буде неприйнятним усиновлення для людей, які "відносять себе до статі, відмінної від їхньої власної, або які не є гетеросексуальними людьми".

→ Операції зі зміни статі. Зокрема, людині буде заборонено робити операцію зі зміни статі або використовувати інші види медичних маніпуляцій.

→ Вказування статі у документах. Буде заборонено вказувати стать, відмінну від статі людини, в її посвідченні особи або іншому документі, виданому державою.

Також публічні збори або маніфестації, спрямовані на приналежність людини до іншої статі, пропаганду стосунків між представниками однієї статі або інцесту, будуть заборонені.

ДОВІДКА Подібний закон працює в Росії. Він заборонив поширення будь-якої інформації, яка, на думку влади Росії, "пропагує нетрадиційні сексуальні стосунки, педофілію або зміну статі", серед людей різного віку. З 2013 року в Росії вже діяв закон, що забороняє "гей-пропаганду" серед неповнолітніх – у 2022 році заборону поширили на всіх. Таким чином, це буде вже вдруге, коли Тбілісі ухвалює закони, схожі з російськими. Подібний закон працює в Росії. Він заборонив поширення будь-якої інформації, яка, на думку влади Росії, "пропагує нетрадиційні сексуальні стосунки, педофілію або зміну статі", серед людей різного віку. З 2013 року в Росії вже діяв закон, що забороняє "гей-пропаганду" серед неповнолітніх – у 2022 році заборону поширили на всіх. Таким чином, це буде вже вдруге, коли Тбілісі ухвалює закони, схожі з російськими.

16 квітня 2024 року у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників. Наступного дня парламент Грузії затвердив у першому читанні цей законопроєкт.

25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, якщо в країні ухвалять законопроєкт про "іноагентів".

1 травня грузинський парламент ухвалив у другому читанні скандальний законопроєкт.

14 травня грузинський парламент ухвалив в остаточному (третьому) читанні скандальний закон.

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