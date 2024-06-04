Керівна партія Грузії пропонує пакет нових законів – вони про обмеження "пропаганди ЛГБТ"
Керівна партія Грузії Грузинська мрія 4 червня представила пакет законів "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" – він складається з 19 проєктів, які містять, зокрема, заборону "пропаганди ЛГБТ". Про це повідомляє місцеве видання SOVA.
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Грузинська мрія пропонує обмежити "пропаганду" інтимних сцен представників однієї статі, зокрема в освітніх установах і кінотеатрах. За словами спікера парламенту Грузії Шалви Папуашвілі, закон про "цінності" має врегулювати й інші питання:
→ Питання шлюбу. Він, на думку політика, має укладатися між чоловіком і жінкою, а його альтернативні форми вважатимуться неприпустимими.
→ Питання всиновлення. Буде неприйнятним усиновлення для людей, які "відносять себе до статі, відмінної від їхньої власної, або які не є гетеросексуальними людьми".
→ Операції зі зміни статі. Зокрема, людині буде заборонено робити операцію зі зміни статі або використовувати інші види медичних маніпуляцій.
→ Вказування статі у документах. Буде заборонено вказувати стать, відмінну від статі людини, в її посвідченні особи або іншому документі, виданому державою.
Також публічні збори або маніфестації, спрямовані на приналежність людини до іншої статі, пропаганду стосунків між представниками однієї статі або інцесту, будуть заборонені.
- 16 квітня 2024 року у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників. Наступного дня парламент Грузії затвердив у першому читанні цей законопроєкт.
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- 14 травня грузинський парламент ухвалив в остаточному (третьому) читанні скандальний закон.
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