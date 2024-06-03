Закон про "іноагентів" у Грузії. Юрист Гецaдзе: Президентка ще може звернутися у Конституційний суд

Ексзаступник міністра юстиції Гецaдзе наголосив, що будуть санкції через ухвалення цього закону

Протести у Тбілісі (Фото: EPA)

Після того як у Грузії офіційно набув чинності закон про "іноагентів", президентка країни Саломе Зурабішвілі ще може оскаржити це рішення у Конституційному суді. Водночас цей закон супроводжуватиметься санкціями з боку Європейського Союзу та мітингами грузинів. Таку думку у коментарі для LIGA.net висловив колишній заступник міністра юстиції України, старший партнер юридичної компанії Rasons Legal Гія Гецадзе.

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Гецадзе зазначив, що правова процедура всередині країни ще не вичерпана, тому він вважає, що варто очікувати на звернення до Конституційного суду, зокрема від урядових організацій, президентки країни або ж групи депутатів.

"Для Конституційного суду це буде останній шанс довести, що його існування виправдане в таких критичних ситуаціях", – наголосив він.

Гецадзе вважає, що після цього буде звернення до Європейського суду з прав людини.

Ексзаступник міністра юстиції наголосив, що санкції через ухвалення цього закону будуть, але поетапними. Він зазначив, що через те, що це стосується утисків фундаментальних прав, розгонів демонстрацій, а також ухвалення російського закону, який змінює курс зовнішньої політики Грузії.

Він розповів, що в конституції Грузії прописано, що влада країни має вживати всіх заходів, щоб наближатися до ЄС і НАТО.

"Оскільки ці конкретні кроки влади, навпаки, віддаляють Грузію від цих цілей, вони самі себе делегітимізували, бо ухвалюють антиконституційні рішення. Тому санкції будуть", – підсумував Гецадзе та додав, що це все супроводжуватиметься мітингами громадян країни.

Нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в коментарі LIGA.net зазначив, що ухвалення цього закону, який є калькою з аналогічного російського документа, є ознакою того, що Грузія відхилилася від шляху євроінтеграції і європейських цінностей демократії.

Він зазначив, що хоч і президентка Саломе Зурабішвілі, розуміючи небезпеку цього закону для демократичних процесів в Грузії, наклала вето, але парламент подолав його, тому закон набирає чинності.

"США впровадили візові обмеження проти тих, хто, просуваючи цей закон, тим самим підриває демократію в Грузії. Ухвалення цього закону ставить під питання європейське майбутнє Грузії", – додав нардеп.

24 травня Державний департамент США запровадив нову політику з обмежень видавання віз для Грузії, яка стосуватиметься осіб, причетних до підриву демократії в країні, а також членів їхніх сімей.

16 квітня у Тбілісі під час акції протесту проти закону про "іноагентів" спецпризначенці почали розганяти протестувальників. Наступного дня парламент Грузії затвердив у першому читанні цей законопроєкт.

25 квітня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до ЄС не починати переговори з Грузією про членство, якщо в країні ухвалять законопроєкт про "іноагентів".

1 травня грузинський парламент ухвалив у другому читанні скандальний законопроєкт.

14 травня грузинський парламент ухвалив в остаточному (третьому) читанні скандальний закон.

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