Закон об "иноагентах" в Грузии. Юрист Гецадзе: Президент может пойти в Конституционный суд

Протесты в Тбилиси (Фото: EPA)

После того как в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах", президент страны Саломе Зурабишвили еще может обжаловать это решение в Конституционном суде. В то же время этот закон будет сопровождаться санкциями со стороны Европейского Союза и митингами грузин. Такое мнение в комментарии для LIGA.net высказал бывший заместитель министра юстиции Украины, старший партнер юридической компании Rasons Legal Гия Гецадзе.

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Гецадзе отметил, что правовая процедура внутри страны еще не исчерпана, поэтому он считает, что стоит ожидать обращения в Конституционный суд, в частности от правительственных организаций, президента страны или же группы депутатов.

"Для Конституционного суда это будет последний шанс доказать, что его существование оправдано в таких критических ситуациях", – подчеркнул он.

Гецадзе считает, что после этого будет обращение в Европейский суд по правам человека.

Экс-заместитель министра юстиции отметил, что санкции из-за принятия этого закона будут, но поэтапными. Он отметил, что из-за того, что это касается притеснений фундаментальных прав, разгонов демонстраций, а также принятия российского закона, который меняет курс внешней политики Грузии.

Он рассказал, что в конституции Грузии прописано, что власти страны должны принимать все меры, чтобы приближаться к ЕС и НАТО.

"Поскольку эти конкретные шаги власти, наоборот, отдаляют Грузию от этих целей, они сами себя делегитимизировали, потому что принимают антиконституционные решения. Поэтому санкции будут", – подытожил Гецадзе и добавил, что все это будет сопровождаться митингами граждан страны.

Нардеп от Слуги народа, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в комментарии LIGA.net отметил, что принятие этого закона, который является калькой из аналогичного российского документа, — это признак того, что Грузия отклонилась от пути евроинтеграции и европейских ценностей демократии.

Он отметил, что хоть и президент Саломе Зурабишвили, понимая опасность этого закона для демократических процессов в Грузии, наложила вето, но парламент преодолел его, поэтому закон вступает в силу.

"США внедрили визовые ограничения против тех, кто, продвигая этот закон, тем самым подрывает демократию в Грузии. Принятие этого закона ставит под вопрос европейское будущее Грузии", – добавил нардеп.

24 мая Государственный департамент США ввел новую политику об ограничении выдачи виз для Грузии, которая будет касаться лиц, причастных к подрыву демократии в стране, а также членов их семей.

16 апреля в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих. На следующий день парламент Грузии утвердил в первом чтении этот законопроект.

25 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране примут законопроект об "иноагентах".

1 мая грузинский парламент принял во втором чтении скандальный законопроект.

14 мая грузинский парламент принял в окончательном (третьем) чтении скандальный закон.

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