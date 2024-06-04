Грузинская мечта предлагает пакет новых законов – они об ограничении "пропаганды ЛГБТ"

Партия предлагает ограничить "пропаганду" интимных сцен представителей одного пола, в частности, в образовательных учреждениях и кинотеатрах

Шалва Папуашвили (Фото: пресс-служба политика)

Правящая партия Грузии Грузинская мечта 4 июня представила пакет законов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" – он содержит 19 проектов, содержащих, в частности, запрет "пропаганды ЛГБТ". Об этом сообщает местное издание SOVA.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Грузинская мечта предлагает ограничить "пропаганду" интимных сцен представителей одного пола, в частности, в образовательных учреждениях и кинотеатрах. По словам спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили, закон о "ценностях" должен урегулировать и другие вопросы:

→ Вопросы брака. Он, по мнению политика, должен заключаться между мужчиной и женщиной, а его альтернативные формы можно считать недопустимыми;

→ Вопрос усыновления. Будет неприемлемым усыновление для людей, которые "относят себя к полу, отличному от их собственного, или не являющимся гетеросексуальными людьми";

→ Операции по изменению пола. В частности, человеку будет запрещено производить операцию по изменению пола или использовать другие виды медицинских манипуляций;

→ Указание пола в документах. Будет запрещено указывать пол, отличный от пола человека, в его удостоверении лица или ином документе, выданном государством.

Также публичное собрание или манифестации, направленные на принадлежность человека к другому полу, пропаганду отношений между представителями одного пола или инцеста, будут запрещены.

СПРАВКА Подобный закон работает в России. Он запретил распространение любой информации, которая, по мнению властей России, "пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию или смену пола" среди людей всех возрастов. С 2013 года в России уже действовал закон, запрещающий "гей-пропаганду" среди несовершеннолетних – в 2022 году запрет распространили на всех. Подобный закон работает в России. Он запретил распространение любой информации, которая, по мнению властей России, "пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию или смену пола" среди людей всех возрастов. С 2013 года в России уже действовал закон, запрещающий "гей-пропаганду" среди несовершеннолетних – в 2022 году запрет распространили на всех.

Таким образом, это будет уже второй раз, когда Тбилиси принимает законы, подобные российским.

16 апреля 2024 года в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих. На следующий день парламент Грузии утвердил в первом чтении этот законопроект.

25 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране будет принят законопроект о "иноагентах".

1 мая грузинский парламент принял во втором чтении скандальный законопроект.

14 мая грузинский парламент принял в окончательном (третьем) чтении скандальный закон.

Читайте также: Закон об "иноагентах" в Грузии. Юрист Гецaдзе: Президент еще может обратиться в Конституционный суд