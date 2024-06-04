Грузинская мечта предлагает пакет новых законов – они об ограничении "пропаганды ЛГБТ"
Правящая партия Грузии Грузинская мечта 4 июня представила пакет законов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" – он содержит 19 проектов, содержащих, в частности, запрет "пропаганды ЛГБТ". Об этом сообщает местное издание SOVA.
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Грузинская мечта предлагает ограничить "пропаганду" интимных сцен представителей одного пола, в частности, в образовательных учреждениях и кинотеатрах. По словам спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили, закон о "ценностях" должен урегулировать и другие вопросы:
→ Вопросы брака. Он, по мнению политика, должен заключаться между мужчиной и женщиной, а его альтернативные формы можно считать недопустимыми;
→ Вопрос усыновления. Будет неприемлемым усыновление для людей, которые "относят себя к полу, отличному от их собственного, или не являющимся гетеросексуальными людьми";
→ Операции по изменению пола. В частности, человеку будет запрещено производить операцию по изменению пола или использовать другие виды медицинских манипуляций;
→ Указание пола в документах. Будет запрещено указывать пол, отличный от пола человека, в его удостоверении лица или ином документе, выданном государством.
Также публичное собрание или манифестации, направленные на принадлежность человека к другому полу, пропаганду отношений между представителями одного пола или инцеста, будут запрещены.
Таким образом, это будет уже второй раз, когда Тбилиси принимает законы, подобные российским.
- 16 апреля 2024 года в Тбилиси во время акции протеста против закона об "иноагентах" спецназовцы начали разгонять протестующих. На следующий день парламент Грузии утвердил в первом чтении этот законопроект.
- 25 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране будет принят законопроект о "иноагентах".
- 1 мая грузинский парламент принял во втором чтении скандальный законопроект.
- 14 мая грузинский парламент принял в окончательном (третьем) чтении скандальный закон.
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