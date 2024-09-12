КНДР здійснила пуски балістичних ракет. МЗС закликало посилити санкції проти Пхеньяна

Ці дії у МЗС назвали прямою загрозою миру та стабільності на Корейському півострові та у світі

Кім Чен Ин (Фото: KCNA)

Міністерство закордонних справ засудило пуски балістичних ракет, які Північна Корея здійснила в четвер, 12 вересня. Відповідна заява оприлюднена на сайті МЗС.

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"Чергова провокація Пхеньяна є прямою загрозою миру та стабільності на Корейському півострові та у світі. Північна Корея продовжує курс на дестабілізацію, частиною якого є також надання у порушення міжнародних санкційних режимів військової допомоги державі-агресору Росії", – йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що дії КНДР порушують норми міжнародного права та несуть загрозу ескалації безпекової ситуації в регіоні. Україна закликала світову спільноту забезпечити жорсткий санкційний тиск на Північну Корею, щоб запобігти подальшому розвитку її ракетних програм.

Під час 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Україна звернеться з відозвою до світової спільноти посилити політику стримування КНДР задля протидії її деструктивним діям в Азії та Європі.

Уранці 12 вересня агентство Associated Press повідомило, що КНДР випустила кілька балістичних ракет малої дальності в бік моря. Вони пролетіли 360 км, перш ніж приземлитися у водах між Корейським півостровом і Японією.

18 березня Північна Корея здійснила запуск декількох балістичних ракет у напрямку Японського моря під час візиту до Сеула держсекретаря США Ентоні Блінкена.

На початку вересня КНДР запустила сотні повітряних куль зі сміттям у Південну Корею, людей закликали остерігатися невідомих предметів.

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