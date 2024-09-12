КНДР совершила пуски баллистических ракет. МИД призвал усилить санкции против Пхеньяна
Министерство иностранных дел осудило пуски баллистических ракет, которые Северная Корея совершила в четверг, 12 сентября. Соответствующее заявление обнародовано на сайте МИД.
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"Очередная провокация Пхеньяна является прямой угрозой миру и стабильности на Корейском полуострове и в мире. Северная Корея продолжает курс на дестабилизацию, частью которого является также предоставление в нарушение международных санкционных режимов военной помощи государству-агрессору России", – говорится в сообщении.
В МИД отметили, что действия КНДР нарушают нормы международного права и несут угрозу эскалации ситуации с безопасностью в регионе. Украина призвала мировое сообщество обеспечить жесткое санкционное давление на Северную Корею, чтобы предотвратить дальнейшее развитие ее ракетных программ.
В ходе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Украина обратится с воззванием к мировому сообществу усилить политику сдерживания КНДР для противодействия ее деструктивным действиям в Азии и Европе.
Утром 12 сентября агентство Associated Press сообщило, что КНДР выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону моря. Они пролетели 360 км, прежде чем приземлиться в водах между Корейским полуостровом и Японией.
- 18 марта Северная Корея произвела запуск нескольких баллистических ракет в направлении Японского моря во время визита в Сеул госсекретаря США Энтони Блинкена.
- В начале сентября КНДР запустила сотни воздушных шаров с мусором в Южную Корею, людей призвали опасаться неизвестных предметов.
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