Хто і як вербував на Кубі найманців для РФ – журналісти провели розслідування

Нещодавній скандал із вербуванням росіянами громадян Куби для участі у війні проти України отримав продовження. Журналісти CubaNet опитали деяких з найманців і тих, кого марно намагалися завербувати, і з'ясували умови, що їм пропонувалися, та ім'я одного з російських агентів з вербування.

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Кубинські журналісти вийшли на кількох молодих людей, які отримували пропозицію про "роботу" у Росії. Імена цих людей у публікації змінені з міркувань безпеки.

Зазвичай, кандидатами на вербування були нещодавно демобілізовані з армії чоловіки, які вже пройшли військовий вишкіл. Як мінімум деяким з них спочатку пропонували "роботу на будівництві" в Росії з дуже високою за мірками Куби оплатою, і лише потім їм давали зрозуміти, що контракт передбачає участь у воєнних діях.

25 вересня один із завербованих розповідав Politico, що за участь у війні проти України йому пропонували разову виплату в 195 000 руб. (близько 1900 євро) та щомісячний оклад у 204 000 руб. (близько 1970 євро). "Приймаюча сторона" брала на себе всі витрати на транспортування в Росію та проживання там, а також всю роботу з оформлення та легалізації. Найманцям також обіцяли, що після завершення контракту вони матимуть змогу залишитися в Росії.

Згадані в публікації суми приблизно збігаються з тими, про які раніше повідомляв InformNapalm – активісти з'ясували, що кубинським найманцям платять $2000 на місяць.

Щонайменше вісім з одинадцяти кубинців, з якими говорили журналісти, повідомили, що перед вербуванням вони спілкувалися через інтернет із провідним науковим співробітником Поволзької філії Інституту історії Російської Академії наук та членом експертної ради при уряді Росії Володимиром Шкуновим.

За даними видання, влітку 2023 року кубинців, які вирішили підписати контракт, доставили літаком до Москви, а потім відправили до 106 дивізії ВДВ зі штабом у Тулі. Як стверджують свідки, там перебувають (чи перебували) близько 140 кубинців.

Як писали місцеві російські газети, щонайменше частину кубинських найманців встигли відправити на війну в Україну.

8 вересня в МВС Куби повідомили, що почалися арешти членів кубинського угруповання, яке займалося вербуванням.

Офіційну позицію уряду Куби у зв'язку з цією ситуацією озвучив глава МЗС Бруно Родрігес – він сказав, що Гавана виступає проти участі кубинців у війнах, проти найманства та торгівлі людьми.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Росія використовує у війні проти України найманців з різних країн, але це невелика кількість, і загалом Кремль провалив кампанію з набору іноземних найманців.

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