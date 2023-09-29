Кто и как вербовал на Кубе наемников для РФ – журналисты провели расследование
Недавний скандал с вербовкой россиянами граждан Кубы для участия в войне против Украины получил продолжение. Журналисты CubaNet опросили некоторых из наемников и тех, кого безуспешно пытались завербовать, и выяснили предлагавшиеся условия и имя одного из российских агентов по вербовке.
Кубинские журналисты вышли на нескольких молодых людей, которые получали предложение о "работе" в России. Имена этих людей в публикации изменены из соображений безопасности.
Как правило, кандидатами на вербовку были недавно демобилизованные из армии мужчины, уже прошедшие военную подготовку. Как минимум некоторым из них сначала предлагали "работу на стройке" в России с очень высокой по меркам Кубы оплатой, и лишь потом им давали понять, что контракт предусматривает участие в военных действиях.
25 сентября один из завербованных рассказывал Politico, что за участие в войне против Украины ему предлагали разовую выплату в 195 000 руб. (около 1900 евро) и ежемесячный оклад в 204 000 руб. (около 1970 евро). "Принимающая сторона" брала на себя все расходы по транспортировке в Россию и проживанию там, а также всю работу по оформлению и легализации. Наемникам также обещали, что после завершения контракта они смогут остаться в России.
Упомянутые в публикации суммы примерно совпадают с теми, о которых ранее сообщал InformNapalm – активисты выяснили, что кубинским наемникам платят $2000 в месяц.
Как минимум восемь из одиннадцати кубинцев, с которыми говорили журналисты, сообщили, что перед вербовкой они общались через интернет с ведущим научным сотрудником Поволжского филиала Института истории Российской Академии наук и членом экспертного совета при правительстве России Владимиром Шкуновым.
По данным издания, летом 2023 года кубинцев, которые решили подписать контракт, доставили самолетом в Москву, а затем отправили в 106 дивизию ВДВ со штабом в Туле. Как утверждают свидетели, там находятся (или находились) около 140 кубинцев.
Как писали местные российские газеты, как минимум часть кубинских наемников успели отправить на войну в Украину.
8 сентября в МВД Кубы сообщили, что начались аресты членов кубинской группировки, занимавшейся вербовкой.
Официальную позицию правительства Кубы в связи с этой ситуацией озвучил глава МИД Бруно Родригес – он сказал, что Гавана выступает против участия кубинцев в войнах, против наемничества и против торговли людьми.
- Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Россия использует в войне против Украины наемников из разных стран, но это небольшое количество, и в целом Кремль провалил кампанию по набору иностранных наемников.
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