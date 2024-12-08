Мерія Тбілісі встановлює новорічну ялинку в епіцентрі акції протесту

Поки що незрозуміло, як акції протесту поєднуватимуться з новорічним куточком біля будівлі парламенту

Протести в Грузії (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

У неділю, 8 грудня, у Тбілісі мерія почала встановлювати новорічну ялинку біля будівлі парламенту, де відбуваються акції прихильників євроінтеграції. Про це повідомило місцеве медіа NewsGeorgia.

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Ялинку почали встановлювати на проспекті Руставелі рано-вранці. На цей момент, після 03:00, мітингувальники вже розійшлися.

Поки що незрозуміло, як акції протесту поєднуватимуться з новорічним куточком біля будівлі парламенту. Найменше пошкодження ялинки буде приводом для заяв влади про те, що протестувальники позбавляють дітей свята, зазначили журналісти.

У неділю збір протестувальників запланований на 15:00 на площі Республіки.

Ніч проти 8 грудня минула без розгону протестувальників. Однак невідомі особи напали на знімальну групу телеканалу TV Pirveli у двох кварталах від парламенту, є повідомлення про напади тітушок на протестувальників.

28 листопада Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цієї заяви в Тбілісі почалися мітинги, які тривають досі.

30 листопада проєвропейська президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не може обрати нового президента, а отже, її каденція триватиме до обрання нового президента новим парламентом.

2 грудня МВС країни повідомило, що за чотири дні протестів у Тбілісі затримали 224 особи.

5 грудня грузинська опозиція оприлюднила вимоги до засновника Грузинської мрії Іванішвілі.