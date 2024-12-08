Мэрия Тбилиси устанавливает новогоднюю елку в эпицентре акции протеста

Пока неясно, как акции протеста будут сочетаться с новогодним уголком у здания парламента

Протесты в Грузии (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

В воскресенье, 8 декабря, в Тбилиси мэрия начала устанавливать новогоднюю елку у здания парламента, где проходят акции сторонников евроинтеграции. Об этом сообщило местное медиа News Georgia.

Елку начали устанавливать на проспекте Руставели рано утром. К этому моменту, после 03:00, митингующие уже разошлись.

Пока неясно, как акции протеста будут сочетаться с новогодним уголком у здания парламента. Даже незначительное повреждение елки будет поводом для заявлений властей о том, что протестующие лишают детей праздника, отметили журналисты.

В воскресенье сбор протестующих запланирован на 15:00 на площади Республики.

Ночь на 8 декабря прошла без разгона протестующих. Однако неизвестные напали на съемочную группу телеканала TV Pirveli в двух кварталах от парламента, есть сообщения о нападениях титушек на протестующих.