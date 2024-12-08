Мэрия Тбилиси устанавливает новогоднюю елку в эпицентре акции протеста
В воскресенье, 8 декабря, в Тбилиси мэрия начала устанавливать новогоднюю елку у здания парламента, где проходят акции сторонников евроинтеграции. Об этом сообщило местное медиа News Georgia.
Елку начали устанавливать на проспекте Руставели рано утром. К этому моменту, после 03:00, митингующие уже разошлись.
Пока неясно, как акции протеста будут сочетаться с новогодним уголком у здания парламента. Даже незначительное повреждение елки будет поводом для заявлений властей о том, что протестующие лишают детей праздника, отметили журналисты.
В воскресенье сбор протестующих запланирован на 15:00 на площади Республики.
Ночь на 8 декабря прошла без разгона протестующих. Однако неизвестные напали на съемочную группу телеканала TV Pirveli в двух кварталах от парламента, есть сообщения о нападениях титушек на протестующих.
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