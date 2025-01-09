Нова влада Канади "закручуватиме гайки". Це вдарить по українцях – аналітик Краєв

Прем’єр Канади Джастін Трюдо оголосив 6 січня про відставку (Фото: EPA-EFE/OLGA FEDROVA EPA-EFE/OLGA FEDROVA)

Українцям, які після 2022 року приїхали до Канади, тепер буде складніше отримати статус біженця. Також слід очікувати скорочення грошової допомоги та пільг. Так у статті для LIGA.net коментує наслідки відставки прем'єра Джастіна Трюдо та політичної кризи в країні керівник програми Північна Америка в Українській призмі Олександр Краєв.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

У Канаді можуть бути чергові вибори в жовтні 2025-го або дострокові раніше. До влади, ймовірно, прийдуть консерватори замість лібералів на чолі з Трюдо, які останні дев'ять років керували країною.

Кризу консерватори й ліберали повинні передусім вирішувати коштом мігрантів, "закручуванням економічних гайок". Це вдарить насамперед по українцях, вважає Краєв.

Також може зменшитися канадська допомога Україні, прогнозує аналітик.

"Існує традиція, якщо ліберали кажуть "біле", то консерватори приймають "чорне". Тож частина з них захоче зменшити підтримку України. Просто тому, що вона була на порядку денному лібералів. Лідери консерваторів розуміють, що Канада не може відмовитися від міжнародних зобов'язань. Але частина їхніх депутатів скептична до України", – каже Краєв.