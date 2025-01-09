Новые власти Канады будут "закручивать гайки". Это ударит по украинцам – аналитик Краев

Чрезмерная иммиграция стала одной из причин экономического кризиса в Канаде, также прибыло много украинцев. Теперь политика изменится, считает Краев

Премьер Канады Джастин Трюдо объявил 6 января об отставке (Фото: EPA-EFE/OLGA FEDROVA EPA-EFE/OLGA FEDROVA)

Украинцам, которые после 2022 года приехали в Канаду, теперь будет сложнее получить статус беженца. Также следует ожидать сокращения денежной помощи и льгот. Так в статье для LIGA.net комментирует следствия отставки премьера Джастина Трюдо и политического кризиса в стране руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.

В Канаде могут быть очередные выборы в октябре 2025 года или досрочные ранее. К власти, вероятно, придут консерваторы вместо либералов во главе с Трюдо, последние девять лет руководившие страной.

Кризис консерваторы и либералы должны, прежде всего, решать посредством мигрантов, "закручиванием экономических гаек". Это ударит прежде всего по украинцам, считает Краев.

Также может снизиться канадская помощь Украине, прогнозирует аналитик.

"Существует традиция, если либералы говорят "белое", то консерваторы принимают "черное". Поэтому часть из них захочет уменьшить поддержку Украины. Просто потому, что она была в повестке дня либералов. Лидеры консерваторов понимают, что Канада не может отказаться от международных обязательств. Но часть их депутатов скептически относится к Украине", – говорит Краев.