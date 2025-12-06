Пакистан та Афганістан обмінялися обстрілами на кордоні

Ісламабад і Кабул традиційно звинувачують один одного в атаках

Кордон між країнами (Фото: Qudratullah Razwan / EPA)

У п’ятницю, 5 грудня, Пакистан та Афганістан обмінялися сильним вогнем уздовж свого кордону на тлі загострення напруженості після невдалих мирних переговорів. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням офіційних осіб обох країн.

Речник афганського радикального руху Талібан Забіхулла Муджахід заявив, що пакистанські сили здійснили атаки в районі Спін-Болдак провінції Кандагар.

Речник прем'єр-міністра Пакистану звинуватив афганські сили у "неспровокованій стрільбі" вздовж кордону з Чаманом.

"Пакистан залишається повністю напоготові та відданий забезпеченню своєї територіальної цілісності та безпеки наших громадян", – додав він.

Про постраждалих жодна зі сторін не повідомляла.

Це сталося майже через тиждень після того, як новий раунд мирних переговорів між сусідніми країнами Південної Азії завершився без прориву, хоча обидві сторони погодилися продовжити перемир'я.

Переговори в Саудівській Аравії минулих вихідних були останніми в серії зустрічей, організованих Катаром, Туреччиною та Саудівською Аравією для зниження напруженості після смертельних прикордонних зіткнень у жовтні.

В Ісламабаді кажуть, що нещодавно афганські бойовики здійснили напади в Пакистані, включно з вибухами смертників за участю громадян Афганістану. Кабул заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що не може нести відповідальність за безпеку всередині Пакистану.

11 жовтня між Пакистаном і Талібаном спалахнули важкі сутички на кордоні. Напередодні цього Афганістан звинуватив Пакистан у проведенні авіаударів по його столиці Кабулу.

12 жовтня Пакистан закрив прикордонні переходи з Афганістаном після перестрілок.

15 жовтня на кордоні між Пакистаном і Афганістаном спалахнули нові бої з "десятками загиблих", але після цього сторони підписали дводенне перемир'я.