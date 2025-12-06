Пакистан и Афганистан обменялись обстрелами на границе

Граница между странами (Фото: Qudratullah Razwan/EPA)

В пятницу, 5 декабря, Пакистан и Афганистан обменялись сильным огнем вдоль своей границы на фоне обострения напряженности после неудачных мирных переговоров. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц обеих стран.

Спикер афганского радикального движения Талибан Забихулла Муджахид заявил, что пакистанские силы совершили атаки в районе Спин-Болдак провинции Кандагар.

Спикер премьер-министра Пакистана обвинил афганские силы в "неспровоцированной стрельбе" вдоль границы с Чаманом.

"Пакистан остается полностью наготове и предан обеспечению своей территориальной целостности и безопасности наших граждан", — добавил он.

О пострадавших ни одна из сторон не сообщала.

Это произошло почти через неделю после того, как новый раунд мирных переговоров между соседними странами Южной Азии завершился без прорыва, хотя обе стороны согласились продлить перемирие.

Переговоры в Саудовской Аравии в минувшие выходные были последними в серии встреч, организованных Катаром, Турцией и Саудовской Аравией для снижения напряженности после смертельных пограничных столкновений в октябре.

В Исламабаде говорят, что недавно афганские боевики совершили нападения в Пакистане, включая взрывы смертников с участием граждан Афганистана. Кабул отрицает эти обвинения, утверждая, что не может нести ответственность за безопасность внутри Пакистана.

11 октября между Пакистаном и Талибаном вспыхнули тяжелые столкновения на границе. Накануне этого Афганистан обвинил Пакистан в проведении авиаударов по его столице Кабулу.

12 октября Пакистан закрыл пограничные переходы с Афганистаном после перестрелок.

15 октября на границе между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули новые бои с "десятками погибших", но после этого стороны подписали двухдневное перемирие.