Папа римський закликав терористів ХАМАС негайно звільнити заручників, засудив блокаду Гази
Папа римський Франциск закликав терористів ХАМАС негайно звільнити заручників. Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на слова очільника католицької церкви під час щотижневої аудієнції.
"Я прошу негайно звільнити всіх заручників", — сказав очільник Римо-католицької церкви.
За його словами, ті, на кого напали, "мають право захищатися". Водночас понтифік висловив стурбованість повною облогою сектора, в якому "живуть палестинці в Газі, де також було багато невинних жертв".
Папа римський зазначив, що тероризм і екстремізм "не сприяють вирішенню конфлікту між ізраїльтянами та палестинцями, а підживлюють ненависть, насильство, помсту і лише змушують обидві сторони страждати".
Понтифік додав, що Близькому Сходу "потрібні не війна, а мир, заснований на справедливості, діалозі та мужності братерства".
- 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі".
- 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, а наступного дня армія оборони Ізраїлю заявила, що наказала повністю заблокувати сектор Гази.
- 11 жовтня видання Times of Israel повідомило, що внаслідок атаки терористів ХАМАС загинуло щонайменше 1200 осіб, поранено близько 3000.
- Того ж дня речник МЗС Ніколенко заявив про загибель трьох українців, дев'ятеро співгромадян постраждало.
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