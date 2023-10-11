Папа римський закликав терористів ХАМАС негайно звільнити заручників, засудив блокаду Гази

Папа римський Франциск закликав терористів ХАМАС негайно звільнити заручників. Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на слова очільника католицької церкви під час щотижневої аудієнції.

Пояснюємо складні речі простими словами — підписуйся на наш YouTube

"Я прошу негайно звільнити всіх заручників", — сказав очільник Римо-католицької церкви.

За його словами, ті, на кого напали, "мають право захищатися". Водночас понтифік висловив стурбованість повною облогою сектора, в якому "живуть палестинці в Газі, де також було багато невинних жертв".

Папа римський зазначив, що тероризм і екстремізм "не сприяють вирішенню конфлікту між ізраїльтянами та палестинцями, а підживлюють ненависть, насильство, помсту і лише змушують обидві сторони страждати".

Понтифік додав, що Близькому Сходу "потрібні не війна, а мир, заснований на справедливості, діалозі та мужності братерства".

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив масштабну атаку на Ізраїль. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі".

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни, а наступного дня армія оборони Ізраїлю заявила, що наказала повністю заблокувати сектор Гази.

11 жовтня видання Times of Israel повідомило, що внаслідок атаки терористів ХАМАС загинуло щонайменше 1200 осіб, поранено близько 3000.

Того ж дня речник МЗС Ніколенко заявив про загибель трьох українців, дев'ятеро співгромадян постраждало.

Читайте також: Ізраїль. ЗМІ вперше побувало у звільненому від ХАМАС кібуці та описало звірства

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.