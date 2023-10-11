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Папа римский призвал боевиков ХАМАС немедленно освободить заложников, осудил блокаду Газы

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11.10.2023, 13:07
Папа римский призвал боевиков ХАМАС немедленно освободить заложников, осудил блокаду Газы - Фото
Папа Франциск (фото – Giuseppe Lami/EPA)

Папа римский Франциск призвал террористов ХАМАС немедленно освободить заложников. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на слова главы католической церкви во время еженедельной аудиенции.

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"Я прошу немедленно освободить всех заложников", — сказал глава Римско-католической церкви.

По его словам, те, на кого напали, "имеют право защищаться". В то же время понтифик выразил обеспокоенность полной осадой сектора, в котором "живут палестинцы в Газе, где также было много невинных жертв".

Папа римский отметил, что терроризм и экстремизм "не способствуют решению конфликта между израильтянами и палестинцами, а подпитывают ненависть, насилие, месть и только заставляют обе стороны страдать".

Понтифик добавил, что Ближнему Востоку "нужна не война, а мир, основанный на справедливости, диалоге и мужестве братства".

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил масштабную атаку на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи".
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны, а на следующий день армия обороны Израиля заявила, что приказала полностью заблокировать сектор Газа.
  • 11 октября издание Times of Israel сообщило, что в результате атаки террористов ХАМАС погибли по меньшей мере 1200 человек, ранены около 3000.
  • В тот же день представитель МИД Николенко заявил о гибели трех украинцев, девять сограждан пострадали.

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Калинин Артемий
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