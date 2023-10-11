Папа римский призвал боевиков ХАМАС немедленно освободить заложников, осудил блокаду Газы

Папа римский Франциск призвал террористов ХАМАС немедленно освободить заложников. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на слова главы католической церкви во время еженедельной аудиенции.

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"Я прошу немедленно освободить всех заложников", — сказал глава Римско-католической церкви.

По его словам, те, на кого напали, "имеют право защищаться". В то же время понтифик выразил обеспокоенность полной осадой сектора, в котором "живут палестинцы в Газе, где также было много невинных жертв".

Папа римский отметил, что терроризм и экстремизм "не способствуют решению конфликта между израильтянами и палестинцами, а подпитывают ненависть, насилие, месть и только заставляют обе стороны страдать".

Понтифик добавил, что Ближнему Востоку "нужна не война, а мир, основанный на справедливости, диалоге и мужестве братства".

7 октября 2023 года ХАМАС совершил масштабную атаку на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны, а на следующий день армия обороны Израиля заявила, что приказала полностью заблокировать сектор Газа.

11 октября издание Times of Israel сообщило, что в результате атаки террористов ХАМАС погибли по меньшей мере 1200 человек, ранены около 3000.

В тот же день представитель МИД Николенко заявил о гибели трех украинцев, девять сограждан пострадали.

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