Парламент Південної Кореї підтримав імпічмент виконувачу обовʼязків президента

Хан Док Су (Фото: Yonhap / EPA)

У п'ятницю, 27 грудня, контрольована опозицією Національна асамблея Південної Кореї проголосувала за імпічмент виконувачу обов’язків президента країни Хан Док Су. Про це повідомило агентство Associated Press.

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Парламент схвалив пропозицію про імпічмент 192 голосами проти 0. Депутати від керівної партії бойкотували голосування. Для оголошення імпічменту потрібна була підтримка простої більшості в 300-місному парламенті.

Хан Док Су був тимчасовим виконувачем обов’язків президента після того, як парламент оголосив про імпічмент главі держави Юн Сук Йолю через короткотривале введення воєнного стану на початку цього місяця. Він обіймав цю посаду менш ніж два тижні.

Bloomberg пише, що головна опозиційна Демократична партія, яка має 170 місць в парламенту, внесла подання про імпічмент у четвер після того, як Хан відмовився негайно призначити трьох суддів до Конституційного суду, що підвищило б вірогідність рішення про остаточне усунення Юна від влади.

За даними агентства Yonhap, опозиція також стверджує, що причинами імпічменту Хану була його участь у запровадженні воєнного стану в країні й відмова оприлюднити два законопроєкти спеціального прокурора, спрямовані проти Юна та першої леді.