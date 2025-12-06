Премʼєр Ірландії підтвердив інцидент з БпЛА під час візиту Зеленського. Поліція розслідує

Мікхол Мартін (Фото: Tolga Akmen / EPA)

Ірландська поліція проводить розслідування появи невідомих дронів, які прямували маршрутом літака президента Володимира Зеленського під час його першого офіційного візиту до країни. Про це повідомив мовник RTE.

Зеленський приземлився в аеропорту Дубліна незадовго до 23:00 у понеділок, 1 грудня. У цей час екіпаж ірландського військово-морського судна помітив кілька неідентифікованих дронів на північ від столиці.

Читайте також Мікрохвильова війна та вершники Апокаліпсиса. Що змінюють російські дрони над Бельгією

Активність БпЛА зафіксували більш ніж за 10 км від берега, на схід від півострова Хоут та Дублінської затоки. Військові не застосовували зброю для знешкодження дронів.

Спеціальний детективний підрозділ поліції Ірландії розслідує появу дронів. Він співпрацюватиме з військовими й міжнародними партнерами.

Високопоставлені урядовці, включно з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, були проінформовані про інцидент.

Напередодні Мартін заявив, що пізніше цього місяця відбудеться засідання Ради національної безпеки, на якому це питання буде обговорюватися. Він додав, що від початку війни Росії проти України "спостерігається підвищена активність у сфері кібербезпеки, зокрема у сфері морських питань та використання безпілотників".

На запитання щодо можливої причетності Росії він відповів: "Я не даватиму жодних коментарів, поки ми не проведемо повне розслідування".

Водночас Мартін запевнив, що операція із гарантування безпеки, організована у зв'язку з візитом Зеленського до Ірландії цього тижня, пройшла "особливо добре".

Політик наголосив, що використання безпілотників стало "характерним явищем у всій Європі".

4 грудня повідомлялося, що під час прибуття Зеленського до Ірландії 1 грудня чотири невідомі безпілотники військового зразка порушили безпольотну зону й пролетіли в напрямку, яким раніше рухався його літак.

В ОП підтвердили інцидент і зазначили, що це не вплинуло на візит і не змусило щось змінювати.