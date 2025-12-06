Премьер Ирландии подтвердил инцидент с БпЛА во время визита Зеленского. Полиция расследует

Микхол Мартин (Фото: Tolga Akmen / EPA)

Ирландская полиция проводит расследование появления неизвестных дронов, которые следовали по маршруту самолета президента Владимира Зеленского во время его первого официального визита в страну. Об этом сообщил вещатель RTE.

Зеленский приземлился в аэропорту Дублина незадолго до 23:00 в понедельник, 1 декабря. В это время экипаж ирландского военно-морского судна заметил несколько неидентифицированных дронов к северу от столицы.

Активность БпЛА зафиксировали более чем в 10 км от берега, к востоку от полуострова Хоут и Дублинского залива. Военные не применяли оружие для обезвреживания дронов.

Специальное детективное подразделение полиции Ирландии расследует появление дронов. Оно будет сотрудничать с военными и международными партнерами.

Высокопоставленные правительственные чиновники, включая премьер-министра Ирландии Микхола Мартина, были проинформированы об инциденте.

Накануне Мартин заявил, что позже в этом месяце состоится заседание Совета национальной безопасности, на котором этот вопрос будет обсуждаться. Он добавил, что с начала войны России против Украины "наблюдается повышенная активность в сфере кибербезопасности, в том числе в сфере морских вопросов и использования беспилотников".

На вопрос о возможной причастности России он ответил: "Я не буду давать никаких комментариев, пока мы не проведем полное расследование".

В то же время Мартин заверил, что операция по обеспечению безопасности, организованная в связи с визитом Зеленского в Ирландию на этой неделе, прошла "особенно хорошо".

Политик подчеркнул, что использование беспилотников стало "характерным явлением во всей Европе".

4 декабря сообщалось, что во время прибытия Зеленского в Ирландии 1 декабря четыре неизвестных беспилотника военного образца нарушили бесполетную зону и пролетели в направлении, по которому ранее двигался его самолет.

В ОП подтвердили инцидент и отметили, что это не повлияло на визит и не заставило что-то менять.